Шпица в кожаном костюме, Дибцева в смокинге и другие на премьере фильма «День города»

В центре сюжета картины — приезд президента, очень ответственное мероприятие для любого провинциального города. На любом этапе подготовки что-то может пойти не так. Но никто в Любякино не ожидал, что не так пойдет все.

В кинотеатрах фильм начнут показывать с 21 января, купить билеты можно здесь.