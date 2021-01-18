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Шпица в кожаном костюме, Дибцева в смокинге и другие на премьере фильма «День города»

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Катерина Шпица

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В Москве состоялась премьера комедии «День города» режиссера Алексея Харитонова.

Фильм первым зриелям и критикам представили сыгравшие в нем Катерина Шпица, Ольга Дибцева, Светлана Камынина, Алла Михеева, Александр Ильин и другие.

Все девушки на красной дорожке появились в стильных, строгих и довольно скромных образах. Катерина Шпица позировала фотографам в кожаном брючным костюме бежевого цвета с объемным пиджаком, который дополнила белыми лодочками, золотым клатчем и крупными эффектными серьгами.

Ольга Дибцева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ольга Дибцева сочетала смокинг и узкие черные брюки с белоснежной строгой рубашкой и сделала акцент на ярко-красные губы.

Алла Михеева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Алла Михеева нарядилась в черно-белый комбенизон с классическим принтом и подчеркнула талию широким кожаным ремнем, дополнив образ черными лакированными лодочками.

В центре сюжета картины — приезд президента, очень ответственное мероприятие для любого провинциального города. На любом этапе подготовки что-то может пойти не так. Но никто в Любякино не ожидал, что не так пойдет все.

В кинотеатрах фильм начнут показывать с 21 января, купить билеты можно здесь.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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