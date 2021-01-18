Шпица в кожаном костюме, Дибцева в смокинге и другие на премьере фильма «День города»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фильм первым зриелям и критикам представили сыгравшие в нем Катерина Шпица, Ольга Дибцева, Светлана Камынина, Алла Михеева, Александр Ильин и другие.
Все девушки на красной дорожке появились в стильных, строгих и довольно скромных образах. Катерина Шпица позировала фотографам в кожаном брючным костюме бежевого цвета с объемным пиджаком, который дополнила белыми лодочками, золотым клатчем и крупными эффектными серьгами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ольга Дибцева сочетала смокинг и узкие черные брюки с белоснежной строгой рубашкой и сделала акцент на ярко-красные губы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Алла Михеева нарядилась в черно-белый комбенизон с классическим принтом и подчеркнула талию широким кожаным ремнем, дополнив образ черными лакированными лодочками.
В центре сюжета картины — приезд президента, очень ответственное мероприятие для любого провинциального города. На любом этапе подготовки что-то может пойти не так. Но никто в Любякино не ожидал, что не так пойдет все.
В кинотеатрах фильм начнут показывать с 21 января, купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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