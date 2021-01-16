Беременная Лена Перминова в фигурном бра снялась для обложки глянца: «Роскошная!»
Фото: @lenaperminova / Instagram
На счету модели Лены Перминовой десятки глянцевых обложек, однако последняя стала для нее особенной. Дело в том, что звезда позировала в кадре, находясь в положении. Фото восхитило поклонников, и они написали: «Роскошная!». Беременная возлюбленная миллиардера Александра Лебедева для фото примерила фигурное бра, капроновые колготки и надела туфли на высоком каблуке. Под снимком обложки Лена написала: «Несколько раз была на обложке, но в этом году получилось особенно круто и знаково. Считаю, я отлично подготовилась ко дню рождения любимого журнала, в моей собственной вариации на тему воздушного шарика. Одежду для cover story мы выбирали как никогда тщательно, февраль все-таки. Было как всегда душевно и красиво, обожаю. Это моя первая обложка в этом году, мне кажется, старт прекрасен, согласны?»
Напомним, что Лебедев и Перминова вместе уже 15 лет, но отношения свои пока не узаконили. У них растут 11-летний Никита, 9-летний Егор и 6-летняя Арина. У Александра также есть 40-летний сын Евгений от первой супруги. В конце декабря многодетная мама сообщила о скором пополнении в семье и вскоре рассекретили пол малыша — мальчик.
К слову, недавно мы писали, как модель Лена Перминова рассекретила имя четвертого ребенка: «Раньше меня отговаривали». Лена Перминова ждет сына от миллиардера Александра Лебедева. Родители не стали долго скрывать пол будущего малыша, а теперь многодетная мать рассказала, как назовет его.
А вам понравилась обложка с Леной Перминовой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @lenaperminova / Instagram
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