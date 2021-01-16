Беременная Лена Перминова в фигурном бра снялась для обложки глянца: «Роскошная!»

Напомним, что Лебедев и Перминова вместе уже 15 лет, но отношения свои пока не узаконили. У них растут 11-летний Никита, 9-летний Егор и 6-летняя Арина. У Александра также есть 40-летний сын Евгений от первой супруги. В конце декабря многодетная мама сообщила о скором пополнении в семье и вскоре рассекретили пол малыша — мальчик.

К слову, недавно мы писали, как модель Лена Перминова рассекретила имя четвертого ребенка: «Раньше меня отговаривали». Лена Перминова ждет сына от миллиардера Александра Лебедева. Родители не стали долго скрывать пол будущего малыша, а теперь многодетная мать рассказала, как назовет его.

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