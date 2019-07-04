«Сейчас латину пойдет танцевать»: Анастасию Костенко в платье за четверть миллиона рублей высмеяли в Сети

В четверг, 4 июля, Анастасия Костенко составила компанию мужу на свадьбе 30-летнего рэп-исполнителя Александра Тарасова (T-killah) и 29-летней журналистки Марии Беловой. Мероприятие прошло в Барвихе, и гости постарались одеться дорого.
Платье, которое выбрала модель, создано дизайнерами любимого бренда Виктории Бони. Его стоимость — 3956 долларов США, по нынешнему курсу — чуть больше 250 тысяч рублей.
Впрочем, ни подписчики блога Дмитрия Тарасова, ни собственные подписчики Анастасии Костенко, по достоинству выбор не оценили.
Стиль супруги футболиста Дмитрия Тарасова часто критикуют в Сети. По мнению пользователей, платья, которые выбирает Настя, часто напоминают сценические наряды спортсменок. «Сейчас латину пойдет танцевать», — посмеиваются остряки.
А как вам это платье?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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