«Сейчас латину пойдет танцевать»: Анастасию Костенко в платье за четверть миллиона рублей высмеяли в Сети

В четверг, 4 июля, Анастасия Костенко составила компанию мужу на свадьбе 30-летнего рэп-исполнителя Александра Тарасова (T-killah) и 29-летней журналистки Марии Беловой. Мероприятие прошло в Барвихе, и гости постарались одеться дорого.

Платье, которое выбрала модель, создано дизайнерами любимого бренда Виктории Бони. Его стоимость — 3956 долларов США, по нынешнему курсу — чуть больше 250 тысяч рублей.