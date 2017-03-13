Сегодня 34-летняя Светлана Лобода стала гостьей передачи «Пусть говорят» с Андреем Малаховым и ответила на все вопросы, которые накопились у ее поклонников. Весной 2004 года сбылась ее мечта: она успешно прошла кастинг в группу «ВИА-Гра», которая принесла ей славу, но уже в ноябре она покинула трио.

Сегодня стройная блондинка Лобода показала свою подросшую дочь Евангелину, отцом которой стал хореограф Андрей Царь, работавший в ее коллективе. Имя для девочки, которая появилась на свет 9 апреля 2011 года, приснилось ее папе во сне. Пара рассказала, что они не стали заключать брак из-за того, что они оба не видели в этом смысла. «А потом было уже поздно», — заключила звезда: 1 Октября 2014 они расстались и сейчас сохраняют прекрасные отношения.

Но не всегда в жизни Светланы все было гладко. С продюсером Александром, который поддержал ее после ухода из «ВИА-Гры», у певицы были трехлетние отношения. Он вложил в женщину, которая была его кумиром, «много денег», и посчитал, что с нее будет достаточно 250-300 долларов с концерта. После того, как певице и ее маме пришлось купить холодильник в кредит, она поняла: с нее довольно — и рассталась с ним. После этого на артистку несколько раз покушались «друзья» Александра, как она признается — чтобы припугнуть. Жирную точку в этой истории поставила Лолита Милявская: она позвонила мужчине и, не стесняясь в выражениях, поставила его на место.

Николай Басков тоже вложил свою лепту в успех звезды: на одном из корпоративов назвал сумму, в два раза превышающую ее гонорар. С тех пор, как он признается, труд певицы стал оплачиваться достойно. Сейчас Светлана Лобода живет в своем особняке в Киеве, ее продолжают защищать телохранители.

Задали артистке вопрос и о пластических операциях, наличие которых она отрицает. Рассказала она лишь об одной: перед тем, как войти в состав «ВИА-Гры», Света упала и порезала себе нос и лицо — пришлось восстанавливать. Шрам после несчастного случая она мастерски гримирует. А вот губы у нее свои, утверждает звезда: достаточно взглянуть на ее детские фотографии и губы ее дочери.

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)Фев 8 2017 в 10:46 PST

Фигурой же она обязана маме, Наталье Лободе, которая до сих пор стройна, как в молодости.

Публикация от LOBODA(@lobodaofficial)Мар 12 2017 в 2:11 PDT

Фото: starface.ru, кадры из передачи