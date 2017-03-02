Даже в жизни знаменитых людей бывают «черные полосы». Сегодня об этом напомнила Анна Седокова, рассказав о том, как она неожиданно для себя осталась без средств к существованию.

«Я так долго бежала к себе идеальной: отличница и мамина дочка, желающая доказать всей планете, что я достойна любви. Я надевала самые высокие лабутены на жуткой танкетке, делала самый большой начес, чтоб быть повыше да поярче. И в погоне за идеалом все дальше и дальше убегала на этих лабутенах от себя настоящей. Когда развелась с мужем, я на последние деньги сняла огромный дом с баскетбольной площадкой и бассейном, батутом. 7500$ в месяц аренды для того, чтобы показаться своим детям идеальной матерью и сделать их счастливыми. Год оплаты этого дома и мои счета, несмотря на ежедневную работу, оказались ниже нуля. Когда в этом доме состоялась фотосессия для Hello, и я со своими девочками стояла на балконе в зеленом бальном платье как королевна, мне было ясно: Анна уже банкрот. Фотограф просил улыбаться, дети и собаки разбегались по сторонам, а я рассказывала о счастливой жизни в Лос-Анджелесе и волшебной сказке, которая на самом деле тогда была настоящим адом. В голове слова бывших родственников: "Да она все профукает". И они были правы. Профукала в погоне за мнимым идеалом», — призналась звезда.

«Я никогда об этом никому не рассказывала. Даже детям, даже себе. Для меня, гордой и независимой, признать факт собственной финансовой ошибки и несостоятельности означает пробежать голой по центральной улице города и прыгнуть в воду к пираньям. И вот я. Бегу. Не идеальная, но настоящая», — обнажает душу Анна.

Певице пришлось поумерить свои аппетиты: «собрала детей в охапку, перевезла в небольшую квартиру, где всего на одном кресле уместилась вся моя большая семья , включая двух собак. Мы смотрели мультики на одном телевизоре и засыпали, обнимаясь, всего под одним пледом». Сейчас заботливая мама учит дочерей экономить.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Ноя 4 2016 в 4:06 PDT

Седокова поняла, что настоящими людей делает принятие факта, что они неидеальны, что все мы разные.

Фото: instagram.com