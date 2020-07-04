«Ситуация была критической»: Сати Казанова призналась, что до «Фабрики звезд» жила очень бедно

По словам артистки, первые гонорары были совсем маленькими, но концертов было много, и в конечном итоге она смогла не только отбить занятую у продюсера сумму, но и купить собственное жилье.

Также Сати призналась, что несмотря на безденежье, всегда обладала серьезными амбициями и была очень расстроена, что Игорь Матвиенко взял ее в группу, а не предоставил возможность стать сольной певицей.

«Сейчас я понимаю, что на тот момент я была совершенно к этому не готова - ни морально, ни профессионально и стать частью коллектива "Фабрика" и продюссерского центра Игоря Матвиенко было невероятной удачей. Тогда, проходя мимо и увидев меня в слезах, Игорь Игоревич остановился и спросил: "Ты расстроена? Ты хотела, чтобы всё сложилось как-то иначе?" И в этих словах не было иронии, только недоумение - почему я плачу получив то, о чем мечтают миллионы», отметила Сати.

Исполнительница призналась, что ее взрывной характер и лидерские качества не раз давали о себе знать, и одногруппницам было с ней непросто.

«Я вспоминаю эти годы с большой любовью и признательностью всем людям и событиям, которые привели меня сюда, в моё сейчас», - завершила монолог певица. (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Сати Казанова - участница первой «Фабрики звезд», после которой она попала в продюсерский центр Игоря Матвиенко и стала петь в группе «Фабрика». В 2017 году исполнительница вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Сати и её муж являются последователями Свами Вишвананды — индуистского гуру с острова Маврикий.