Как изменились и чем теперь занимаются Семенович, Орлова, Ковальчук и другие участницы группы «Блестящие»

Анна Семенович 1 марта отметила юбилей — певице исполнилось 40 лет. После ухода из «Блестящих» занялась сольной карьерой, также она снимается в кино, работает теле- и радиоведущей. В конце прошлого года Анна рассказала о болезни груди, из-за которой ей пришлось лечь под нож хирурга. Певица, которую часто подозревают в маммопластике, подарившей роскошный бюст, неоднократно подчеркивала, что ее красота абсолютно естественна. Однако в эфире шоу «Секрет на миллион» Анна заявила, что ложилась под нож хирурга для того, чтобы… уменьшить бюст. «Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят, если каждая грудь весит 2,5 килограмма», — призналась певица. Одной из главных причин, по которой певица согласилась на уменьшение груди, стало желание иметь детей: «После родов мне все равно придется прибегнуть к этой операции, а иначе у меня будет молокозавод, я смогу прокормить всю страну». Кстати, недавно Семенович призналась, что созрела для замужества и рождения детей. Правда, имя своего возлюбленного, который младшее ее на семь лет, она скрывает.

Ольга Орлова