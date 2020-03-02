Как изменились и чем теперь занимаются Семенович, Орлова, Ковальчук и другие участницы группы «Блестящие»
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Семенович
Фото: Global Look Press / Victor Goryachev / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Семенович 1 марта отметила юбилей — певице исполнилось 40 лет. После ухода из «Блестящих» занялась сольной карьерой, также она снимается в кино, работает теле- и радиоведущей. В конце прошлого года Анна рассказала о болезни груди, из-за которой ей пришлось лечь под нож хирурга. Певица, которую часто подозревают в маммопластике, подарившей роскошный бюст, неоднократно подчеркивала, что ее красота абсолютно естественна. Однако в эфире шоу «Секрет на миллион» Анна заявила, что ложилась под нож хирурга для того, чтобы… уменьшить бюст. «Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят, если каждая грудь весит 2,5 килограмма», — призналась певица. Одной из главных причин, по которой певица согласилась на уменьшение груди, стало желание иметь детей: «После родов мне все равно придется прибегнуть к этой операции, а иначе у меня будет молокозавод, я смогу прокормить всю страну». Кстати, недавно Семенович призналась, что созрела для замужества и рождения детей. Правда, имя своего возлюбленного, который младшее ее на семь лет, она скрывает.
Ольга Орлова
Фото: Global Look Press / Gennadii Usoev / Anatoly Lomokhov
Самая известная участница группы «Блестящие», 42-летняя Ольга Орлова, которая была главной звездой первого состава проекта, стала ведущей реалити-шоу «Дом-2». В недавнем интервью она призналась, что сейчас она не стремится продолжить карьеру певицы, но могла бы снова начать петь, если бы у нее появился талантливый продюсер — особенно она отметила Максима Фадеева. Сейчас Ольга растит 18-летнего сына Артема от бывшего супруга, бизнесмена Александра Карманова, ради которого покинула группу. Звезда уверяет, что она счастлива в отношениях с любимым мужчиной, имя которого не называет.
Полина Иодис
Фото: Instagram
Участница первого состава группы «Блестящие», 41-летняя Полина Иодис после ухода из коллектива вела программу «Доступный экстрим» на телеканале MTV Россия, потом жила на Бали, стала одним из организаторов федерации России по серфингу, чемпионата России по серфингу и ежегодного серфкемпа в Португалии, а также сняла фильм «Серф-трип на Гавайи». Сейчас Полина живет недалеко от Лиссабона, развивает собственный ювелирный бренд и растит двоих дочерей от супруга Константина.
Ирина Лукьянова
Фото: Instagram
В 2003 году, забеременев, Ирина Лукьянова покинула группу «Блестящие». Сейчас она замужем за бизнесменом Михаилом Синицыным, от которого родила двоих дочерей. Ирина занимается фотографией и хореографией, основную часть времени посвящает семье.
Жанна Фриске
Фото: Global Look Press / Gennadii Usoev
Одна из самых ярких участниц «Блестящих» Жанна Фриске после ухода из проекта была успешной сольной исполнительницей. В 2015 году в возрасте 40 лет певица ушла из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. У Жанны подрастает 6-летний сын Платон от телеведущего Дмитрия Шепелева.
Наталья Фриске
Фото: Global Look Press / Anton Belitsky / Instagram
Младшая сестра Жанны Фриске Наталья также была участницей «Блестящих», однако решила покинуть группу, так как решила, что шоу-бизнес — не ее призвание. После ухода из проекта стала работать стилистом в салоне красоты, вышла замуж за сотрудника МЧС Сергея Вшивкова, с которым в итоге развелась.
Юлия Ковальчук
Фото: Global Look Press / Said Gadzhiev / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Ковальчук пришла в «Блестящие» в качестве участницы подтанцовки, потом стала одной из солисток, а затем начала сольную карьеру. Сейчас она успешная певица, мама и жена — в 2013 году она вышла замуж за певца Алексея Чумакова, от которого родила дочь Амелию.
Ксения Новикова
Фото: Global Look Press / Gennadii Sergeev / Anatoly Lomokhov
Ксения Новикова занимается сольной карьерой и является совладелицей одного из московских караоке-клубов. В 2018 году певица развелась со вторым мужем, бизнесменом Алексеем Сорокиным. От бывшего гражданского супруга, бизнесмена Андрея Середы, у нее есть двое сыновей — 11-летний Мирон и 9-летний Богдан.
Надя Ручка
Фото: Global Look Press / Olga Loskutova / Anatoly Lomokhov
Надежда Ручка покинула группу в 2017 году, когда начала встречаться с сотрудником нефтяной компании Денисом Боярко, за которого вскоре вышла замуж и от которого родила сына Льва. Сейчас Надя занимается сольной карьерой, пишет книги и основную часть времени посвящает семье и воспитанию первенца.
Фото: instagram, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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