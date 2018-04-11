Наталья Водянова рассказала о личной жизни своей «особенной» сестры

Супермодель Наталья Водянова — не только счастливая многодетная мама и гражданская жена влиятельного бизнесмена. Женщина, выросшая в бедности и испытавшая не самые радужные эмоции, старается уберечь других детей от подобного. На днях она дала откровенное интервью порталу «Летидор», в котором рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются российские семьи с «особенными» детьми, а также о том, как благотворительные организации смогли изменить жизнь ее собственной сестры Оксаны, у которой еще в детстве был диагностирован глубокий аутизм и церебральный паралич.

«Я провела со своей младшей сестрой все детство. Я знаю, что такое косые взгляды, плевки, ругань, что такое абсолютная бедность, от которой ты не можешь отгородить ни себя, ни ребенка. Пенсия мизерная, в сад ребенка не берут... А если и берут, то особенному ребенку там может быть очень плохо, если нет подготовленных специалистов. Помню, когда Оксана приходила в школу, она начинала плакать — и это продолжалось до того момента, пока мы не приходили за ней. Нам сказали, что если мы не заберем ее, то она просто умрет, потому что каждый раз просто обессиливает себя своими рыданиями», — призналась Водянова.

Ситуация осложняется тем, что большинство матерей остаются не только без поддержки общества, но и без поддержки отцов «особенных» детей. «Да, 70% мужчин не выдерживают этот вызов судьбы. Одинокие мамы подчас не могут уделять должное время и внимание малышу — они заняты выживанием, зарабатыванием на жизнь. Хорошо, если есть бабушка, которая сможет сидеть с таким ребенком. А если нет?», — констатирует модель.

Чтобы помочь таким семьям, фонд «Обнаженные сердца» открывает специальные центры и ведет просветительную работу. Результаты такой деятельности Наталья отмечает и на примере сестры: «Оксане 30 лет — и я вижу, что сейчас она гораздо больше понимает, гораздо больше видит, гораздо лучше чувствует все, что происходит вокруг. Раньше я за все переживала, а она смеялась и была самым счастливым ребенком на свете. Именно поэтому я стала строить игровые парки для семей в том числе и с особенными детьми, которым некуда пойти с их трудностями и проблемами. <...> Когда 5 лет назад фонд "Обнаженные сердца" открыл центр в Нижнем Новгороде, у Оксаны была истерика, если по каким-то причинам она туда не ехала. Для нее центр стал жизнью. У нее появились друзья. С одним мальчиком она ходила за руку, она хотела хорошо выглядеть. Потом она этого мальчика игнорировала, он ей перестал нравиться, а тот за ней ходил и пытался привлечь внимание — в общем, ситуация, в которой могла бы оказаться любая женщина».

Впрочем, без трудностей не обошлось. «Почему-то она уже несколько недель не хочет ходить в центр. Будем разбираться, что произошло. Может, она разочаровалась… Первые 5 лет эйфории прошли, и она думает, что навсегда останется такой... Оксана — человек, который не говорит. Но никто не имеет право сказать, что она не человек, что у нее в голове не происходят сложные сражения с самой собой, с окружающим миром, какие происходят у каждого из нас. Я благодарна, что у Оксаны есть эта жизнь, есть горький опыт, есть положительный опыт. Она живет насыщенной жизнью, а не сидит все время дома, не зная, что из себя представляет этот мир… Оксана обожает гулять! Они вместе с мамой по 6 часов в день проводят на улице. Оксана выходит на улицу с мешочком и собирает все блестящее, собирает красивые пробки. В общем, мы чистим город», — поделилась Наталья.

Фото: globallookpress, instagram