Не стеснялась мыть подъезды: Ольга Бузова рассказала о своем пути к покупке квартиры мечты

Ольга обзавелась собственной жилплощадью еще в прошлом году, однако высокая занятость не позволяла ей заняться превращением бетонной коробки в уютный дом. Сейчас у Бузовой появилось время и возможность заняться обустраиванием гнездышка, о чем она рассказала своим подписчикам: «🙏🏻 Ааааааааааа, я до сих пор не могу поверить, что это случилось 🏠 Я ее купила ещё прошлым летом, но часто отсутствовала и поэтому долго согласовывала дизайн-проект, и вот сейчас, наконец, основательно занялась ремонтом 😁».

«Поздравляю!!! Это невероятное чувство», «Олечка ! Какая ты молодец ♥️», «О, да! Это важное событие в жизни каждого человека! Это достижение!», «Это очень круто, я помню эти потрясающие чувства своей квартиры! Поздравляю😘», «Вот живой пример того как всему в этом мире можно добиться, главное желание», «Удачи тебе девочка. Такое не каждому под силу.🌹», «Ура! Это очень круто! Поздравляем!🥳», — искренне радуются за Ольгу фолловеры.