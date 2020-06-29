Не стеснялась мыть подъезды: Ольга Бузова рассказала о своем пути к покупке квартиры мечты
Фото: Instagram/@buzova86
34-летняя Ольга Бузова гордится тем, что она купила роскошную квартиру стоимостью 120 миллионов рублей. «Да, кому-то это покажется смешно , ну купила квартиру и что такого ... но для меня - это целое событие 🙏🏻 первые большие накопления я потратила на покупку жилья маме, помогала родным, да и вообще, затрат у меня много, вы знаете ... Но именно такая масштабная покупка - впервые !!! И я знаю , что будет больше! Больше квартира, лучше машина, дом, дай Бог 🙏🏻 Но это первое моё гнездышко, которое я сама приобрела ни рубля ни у кого не взяв», — заявила поющая телеведущая (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Бузова не скрывает того, что путь к приобретению собственного жилья был долог и тернист: «Я не знаю даже, как передать эмоции, которые меня переполняют 🙏🏻 Пишу сейчас этот текст с замиранием сердца ❤️🤗 Я сама, девочка, которая когда-то выживала на 500 р, не стыдясь даже мыть лестничные пролёты ... купила себе квартиру мечты».
Фото: Instagram/@buzova86
Ольга обзавелась собственной жилплощадью еще в прошлом году, однако высокая занятость не позволяла ей заняться превращением бетонной коробки в уютный дом. Сейчас у Бузовой появилось время и возможность заняться обустраиванием гнездышка, о чем она рассказала своим подписчикам: «🙏🏻 Ааааааааааа, я до сих пор не могу поверить, что это случилось 🏠 Я ее купила ещё прошлым летом, но часто отсутствовала и поэтому долго согласовывала дизайн-проект, и вот сейчас, наконец, основательно занялась ремонтом 😁».
«Поздравляю!!! Это невероятное чувство», «Олечка ! Какая ты молодец ♥️», «О, да! Это важное событие в жизни каждого человека! Это достижение!», «Это очень круто, я помню эти потрясающие чувства своей квартиры! Поздравляю😘», «Вот живой пример того как всему в этом мире можно добиться, главное желание», «Удачи тебе девочка. Такое не каждому под силу.🌹», «Ура! Это очень круто! Поздравляем!🥳», — искренне радуются за Ольгу фолловеры.
Фото: Instagram/@buzova86
Видео: Instagram/@buzova86
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