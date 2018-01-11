29-летняя Мария Погребняк вспомнила все об отношениях с мужем.

В 2014 году отгремела свадьба Павла и Марии Погребняков, однако их отношения завязались намного раньше. В откровенном интервью для рубрики «Хроники звездных свадеб» на WMJ.ru красавица-блондинка рассказала, что ей пришлось пережить ради любви и что чуть не испортило ей свадьбу.

История любви Павла и Марии началась в школе со спортивным уклоном, куда Марию устроили родители. Сравнивая Машу с братом, они шутили: «Сын у нас умный, а дочь красивая». С будущим супругом девушка постоянно гуляла в парке «Сокольники» недалеко от школы, но вели они себя вовсе не как пара, а как друзья. Мария, носившая тогда брюки-трубы и короткую стрижку, вызывала доверие у одноклассников — будущих хоккеистов и футболистов — и они ей рассказывали все свои любовные секреты и переживания, но как девушкой не интересовались.

К восьмому классу мама отвела Машу в модельную школу, и, когда она поменяла стиль, надев каблуки и отрастив белокурые локоны, Паша наконец ее «рассмотрел». «Он сказал, что я перспективная», — улыбается Погребняк: любимый до сих пор предъявляет к супруге очень высокие требования.

Ради любви «девушке из сказки» (так называет себя сама Мария) пришлось пережить многое. В старших классах, прогуливая школу, в 9 утра она садилась на электричку и ехала к возлюбленному в Ярославль, где он строил карьеру. «Я каждый день ездила на электричке за 50 рублей, где-то в последнем вагоне, где находится туалет. Но мне было самое главное — до него доехать», — вспоминает она. Из-за этого к выпуску она скатилась в «троечницы».

В Томск — вместо института — Мария уехала вопреки протестам родителей, заняв деньги у знакомых: «Мне все равно было, на что там жить». Влюбленные выживали как могли, ели самую простую пищу, периодически обедали в «Макдоналдсе». В этом городе они повенчались.

Попутешествовав и родив троих детей, пара решила после 10 лет совместной жизни сыграть «правильную» свадьбу с белым платьем — чтобы было что показать сыновьям. «Дети должны это видеть», — уверена супруга футболиста, устроившая настоящую сказку для своих мальчиков.