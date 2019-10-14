Билан, Киркоров, Дубцова и другие звезды, которым пришлось оправдываться за неадекватное поведение на публике
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Дима Билан
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Недавно Дима Билан очутился в центре скандала после выступления в рамках празднования Дня города в Самаре. По словам зрителей, певец вел себя неадекватно, невнятно разговаривал и устраивал странные танцы. В Сети предположили, что Дима вышел на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Спустя день после ставшего скандальным выступления Билан принес свои извинения недовольным зрителям и признался, что действительно перебрал коньяка перед выходом на сцену. В качестве извинения артист анонсировал бесплатный концерт для самарцев, а также пообещал подарить новую детскую спортивную площадку и оборудование для местной больницы.
В итоге Дима Билан сдержал обещание. Артист посетил «Студию инклюзивного творчества» в Самаре, о чем сообщил в своем блоге: «Как и планировал, я в #Самара , где сегодня на площади состоится мой сольный большой концерт! Сегодня посетил «дом инклюзивного творчества». Как и хотел, по собственному желанию подарил сертификат на детскую развивающую площадку этому уютному центру!!! Дети очень рады, и я вместе с ними! Впереди ещё много посещений и общения, но уже в следующем посте расскажу!!! #билан #димабилан #биланперезагрузка ! Я не редко за свою жизнь и карьеру бывал и был полезен подобным центрам, и всегда это радость и благодарность, которая согревает нас обоюдно!!!»
Филипп Киркоров
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Несколько лет назад мировой суд Москвы вынес приговор по делу певца Филиппа Киркорова, которого обвинили в избиении помощника режиссера Марины Яблоковой. Тогда артист был чем-то недоволен во время репетиции своего шоу и... в итоге повел себя неадекватно и некрасиво. Впоследствии Киркоров, поначалу отрицавший свою вину, заявил, что болен и нуждается в лечении. Затем певец прошел обследование в израильской клинике, где врачи не нашли психических отклонений. В больнице Филиппа навестил телеведущий Андрей Малахов, в шоу которого артист заявил, что чувствует себя плохо и ему необходима помощь специалистов.
Ирина Дубцова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Выпускница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова оказалась в центре скандала в 2016-м, когда поклонники обвинили ее в том, что она позволила себе выйти на сцену во время концерта в Гомеле, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Было обнародовано видео, в которых певица забывала слова своих композиций и вела себя странно, а один из зрителей подошел к ней и... назвал дрянью за неуважение к фанатам. Также в Сети появилось множество негативных комментариев от недовольных странным выступлением людей.
Однако организатор гастролей Ирины Дубцовой в Беларуси Стас Пшеницын официально заявил, что певица перед концертом не употребляла горячительных напитков: «Из-за обострения аллергии ей кололи клемастин, преднизалон и адреналин. Если бы она после этого выпила бутылку виски, то просто умерла бы». Также он отметил, что Ирина ранее отработала в Беларуси 30 успешных концертов, а выступление в Гомеле должно было стать 31-м. И, видимо, самым изматывающим.
Владимир Кузьмин
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomohov
Владимира Кузьмина не раз обвиняли в том, что он выходил на сцену в нетрезвом состоянии. Особенно резонансным стало шоу 2015 года, когда артист был даже не в состоянии подключить свою электрогитару и начать выступать. Оправдывается за подобные появления на публике Кузьмин своеобразно: заявляет, что не понимает, о чем идет речь, а впереди у него много творческих планов.
«У меня столько песен, задумок! Все продолжается: записываю альбом, гастролирую. Каждый день сочиняю по новой песне. Работаю со звукорежиссером, а потом с музыкантами мы все записываем вживую, без всяких компьютеров. Когда у меня спрашивают, какая у меня мечта, отвечаю однозначно. Смешно говорить, что я хочу, чтобы все продолжалось еще сорок лет. Я на сцене уже 35 лет. И собираюсь еще сорок», — заявил он в интервью порталу Sobesednik.ru.
Наргиз Закирова
Фото: Eastnews
Звезду «Голоса» Наргиз Закирову в прошлом году не раз обвиняли в алкоголизме и звездной болезни. Говорили о том, что певица выходит на сцену в нетрезвом виде, срывает выступления и ведет себя неадекватно. В итоге певица обвинила своего бывшего продюсера Макса Фадеева и его команду в срыве своих концертов. В социальных сетях и различных интервью Наргиз заявила, что все непонятные ситуации возникли из-за некрасивого отношения к ней Фадеева, на которого негативно влияет другая его подопечная, Ольга Серябкина... Интриги, интриги.
Дмитрий Дюжев
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomohov
Пару лет назад любимый миллионами телезрителей актер Дмитрий Дюжев разочаровал своих поклонников. Тогда пассажиры эконом-класса одного из аэропортов, стоявшие в очереди на регистрацию, отказались пропускать Дмитрия, летевшего бизнес-классом, несмотря на то что актер имел право на приоритетное обслуживание.
«Какой может быть диалог между артистом и зрителем? О чем вообще говорить с вами? Я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую. И потом я оказываюсь среди вас, этих самых зрителей, и мое место в последнем вагоне. (...) Все это говорит о том, что это правильно, что для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете. Получается, вы заслуживаете того продукта, который вы смотрите», — заявил актер в интервью латвийской телекомпании LTV.
В итоге Дмитрия Дюжева обвинили в звездной болезни, некоторые даже предложили бойкотировать фильмы и спектакли с его участием. А сам актер попытался оправдаться, написав в соцсетях вот такой пост: «Я верой и правдой служу своему зрителю вот уже более 20 лет. Боготворю и люблю его — без этого невозможны моя профессия и моя жизнь».
Дана Борисова
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomohov
В апреле Дана Борисова отметила вторую годовщину без вредных привычек. «Встретила 2-летний юбилей чистоты и трезвости. Ох, и нелегкие были два года ,столько соблазнов махнуть на все рукой и пойти по пока еще более привычному и легкому пути. Но ,когда мои любимые рядом понимаешь ради кого все это. Спасибо и вам, мои любимые подписчики, читаю ваши искренние и честные комментарии и хочется идти дальше ,к новым юбилеям чистоты», — поблагодарила Дана за поддержку (Орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранены. — Прим. ред.).
Дана Борисова также рассказала, что помирилась с мамой и пытается всеми силами вернуть доверие 11-летней дочери Полины. О проблемах Даны Борисовой стало известно в конце апреля 2017 года, когда в эфир вышла программа Андрея Малахова «Пусть говорят». Мама Даны Екатерина Ивановна рассказала, что ее дочь губят вредные привычки и увлечение запрещенными веществами и ей срочно нужна помощь. Буквально на следующий день Борисову отправили лечиться в специализированный лагерь в Таиланде, где она проходила долгую и трудную реабилитацию.
Наталья Бочкарева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ряд СМИ сообщил, что в Москве была задержана актриса Наталья Бочкарева. По слухам, автомобиль Натальи остановили сотрудники ДПС. Исполнительница роли Даши Букиной в ситкоме «Счастливы вместе» при задержании заметно нервничала, на вопрос сотрудников полиции о наличии у нее запрещенных веществ ответила положительно. При личном досмотре у нее был обнаружен пакет с 0,69 грамма порошка, содержащего, как показало проведенное исследование, запрещенное вещество. Позднее Наталья Бочкарева опровергла эту информацию и опубликовала в Instagram видео, в котором попыталась прояснить ситуацию.
Фото: eastnews, globallookpress, getty, instagram
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