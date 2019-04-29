«Понимаю, ради кого все это»: Дана Борисова отмечает вторую годовщину без вредных привычек

42-летняя Дана Борисова в одном из столичных ресторанов в кругу родных и друзей отметила вторую годовщину без вредных привычек. По этому поводу телеведущая, которая в последнее время стала выглядеть намного лучше и моложе, чем раньше, устроила фотосессию.
«Встретила 2 летний юбилей чистоты и трезвости. Ох, и нелегкие были два года ,столько соблазнов махнуть на все рукой и пойти по пока еще более привычному и легкому пути. Но ,когда мои любимые рядом понимаешь ради кого все это. Спасибо и вам ,мои любимые подписчики ,читаю ваши искренние и честные комментарии и хочется идти дальше ,к новым юбилеям чистоты», - поблагодарила Дана за поддержку (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
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🥳🙏🎁В любимом @rix.moscow встретила 2 летний юбилей чистоты и трезвости 🙏Ох ,и нелёгкие были два года ,столько соблазнов махнуть на все рукой и пойти по пока ещё более привычному и легкому пути 😱Но ,когда мои любимые рядом понимаешь ради кого все это 👍Спасибо и вам ,мои любимые подписчики ,читаю ваши искренние и честные комментарии и хочется идти дальше ,к новым юбилеям чистоты 👍🥳 #данаборисова #люблю😘 #яверю🙏 #ледисовершенство☂️ #весна🌸 #красота #чистота
«Дана, ты сильная», «Даночка вы красивая умная добрая женщина. Легкий путь-это путь в пропасть. Человек стает не похож на человека...это очень страшно и печально для всех а особенно для родных. Думаю что и вы себе сами не нравились в таком облике. Не думайте даже и приближаться к этому... сатана испытывает и...очень ждет вашего падения. А потом ....может жизнь закончится. Берегите себя от соблазнов. Мы вас любим...и за вас переживаем...и радуемся когда у вас все хорошо. Живите любите будьте счастливы!!!!!!», «Даночка. Идите дальше к новым юбилеям!», - поддерживают телеведущую фолловеры.
Дана Борисова также рассказала, что помирилась с мамой и пытается всеми силами вернуть доверие 11-летней дочери Полины. «С мамой мы помирились и очень душевно сейчас общаемся», - отметила Борисова.
О проблемах Даны Борисовой стало известно в конце апреля 2017 года, когда в эфир вышла программа Андрея Малахова «Пусть говорят». Мама Даны – Екатерина Ивановна рассказала, что ее дочь губят вредные привычки и увлечение запрещенными веществами и ей срочно нужна помощь. Буквально на следующий день Борисову отправили лечиться в специализированный лагерь в Таиланде, где она проходила долгую и трудную реабилитацию.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov
Видео: Instagram
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