«Понимаю, ради кого все это»: Дана Борисова отмечает вторую годовщину без вредных привычек

42-летняя Дана Борисова в одном из столичных ресторанов в кругу родных и друзей отметила вторую годовщину без вредных привычек. По этому поводу телеведущая, которая в последнее время стала выглядеть намного лучше и моложе, чем раньше, устроила фотосессию.

«Встретила 2 летний юбилей чистоты и трезвости. Ох, и нелегкие были два года ,столько соблазнов махнуть на все рукой и пойти по пока еще более привычному и легкому пути. Но ,когда мои любимые рядом понимаешь ради кого все это. Спасибо и вам ,мои любимые подписчики ,читаю ваши искренние и честные комментарии и хочется идти дальше ,к новым юбилеям чистоты», - поблагодарила Дана за поддержку (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).