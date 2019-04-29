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«Понимаю, ради кого все это»: Дана Борисова отмечает вторую годовщину без вредных привычек

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дана Борисова борется с пагубными пристрастиями

Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Телеведущая называет это «юбилеем чистоты».

42-летняя Дана Борисова в одном из столичных ресторанов в кругу родных и друзей отметила вторую годовщину без вредных привычек. По этому поводу телеведущая, которая в последнее время стала выглядеть намного лучше и моложе, чем раньше, устроила фотосессию.

«Встретила 2 летний юбилей чистоты и трезвости. Ох, и нелегкие были два года ,столько соблазнов махнуть на все рукой и пойти по пока еще более привычному и легкому пути. Но ,когда мои любимые рядом понимаешь ради кого все это. Спасибо и вам ,мои любимые подписчики ,читаю ваши искренние и честные комментарии и хочется идти дальше ,к новым юбилеям чистоты», - поблагодарила Дана за поддержку (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

«Дана, ты сильная», «Даночка вы красивая умная добрая женщина. Легкий путь-это путь в пропасть. Человек стает не похож на человека...это очень страшно и печально для всех а особенно для родных. Думаю что и вы себе сами не нравились в таком облике. Не думайте даже и приближаться к этому... сатана испытывает и...очень ждет вашего падения. А потом ....может жизнь закончится. Берегите себя от соблазнов. Мы вас любим...и за вас переживаем...и радуемся когда у вас все хорошо. Живите любите будьте счастливы!!!!!!», «Даночка. Идите дальше к новым юбилеям!», - поддерживают телеведущую фолловеры.

Дана Борисова также рассказала, что помирилась с мамой и пытается всеми силами вернуть доверие 11-летней дочери Полины. «С мамой мы помирились и очень душевно сейчас общаемся», - отметила Борисова.

О проблемах Даны Борисовой стало известно в конце апреля 2017 года, когда в эфир вышла программа Андрея Малахова «Пусть говорят». Мама Даны – Екатерина Ивановна рассказала, что ее дочь губят вредные привычки и увлечение запрещенными веществами и ей срочно нужна помощь. Буквально на следующий день Борисову отправили лечиться в специализированный лагерь в Таиланде, где она проходила долгую и трудную реабилитацию.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov

Видео: Instagram

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