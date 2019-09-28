Звезду сериала «Счастливы вместе» задержали в Москве

28 сентября ряд СМИ со ссылкой на Telegram-канал 112 сообщил, что в Москве задержана актриса Наталья Бочкарева. По информации источника, минувшей ночью автомобиль актрисы был остановлен сотрудниками ДПС. Исполнительница роли Даши Букиной в ситкоме «Счастливы вместе» при задержании заметно нервничала, на вопрос сотрудников полиции о наличии у нее запрещенных веществ ответила положительно. При личном досмотре у нее был обнаружен пакет с 0,69 грамма порошка, содержащего, как показало проведенное исследование, запрещённое вещество.
39-летняя Наталья резко отреагировала на информацию о своём задержании. «Я сейчас нахожусь дома с детьми в субботний день. Скажу честно, узнала по телефонному звонку, что появилась в интернете такая информация. Это вранье, лукавство. Это кто-то пытается раздуть скандал и, наверное, сделать хайп. Я пока не понимаю, кому это нужно, но хочу узнать, разобраться. Эти люди должны нести ответственность за такие слова», — цитирует актрису «360».
Тем не менее, в Telegram-канале 112 появилось видео задержания актрисы. В пресс-службе МВД журналистам подтвердили, что в отношении Бочкаревой возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Passion.ru внимательно следит за развитием ситуации.
Фото и видео: Instagram
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