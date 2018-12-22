Звезду «Голоса» Наргиз Закирову обвиняют в алкоголизме и звездной болезни

48-летняя Наргиз Закирова обрела недюжинную популярность после участия во втором сезоне шоу «Голос». Эпатажная певица с запоминающейся внешностью дошла до финала, уступив первое место участнику из команды Александра Градского. Однако этот факт не помешал Наргиз с успехом выпускать новые хиты, завоевывая все большую любовь аудитории. Закирова собирала полные залы, однако в последнее время, по слухам, работать с певицей становится все труднее.

На днях концертный директор Сергей Лавров рассказал порталу «Собеседник» о непростом характере и пагубной зависимости подопечной Максима Фадеева: «Есть артисты, которые напиваются на концерте и еле уходят со сцены. Наргиз, например. Раньше она выходила в наглую к зрителям с бутылкой виски и прямо на сцене бухала. Это происходило не на корпоративах, а на кассовых концертах, на которые зрители покупали билеты. Потом, когда люди начали возмущаться, а некоторые даже выходить из зала, она стала умнее. Теперь она переливает виски в бутылку с колой и идет на сцену. К тому же, она просит, чтобы машину ей подавали исключительно со спальным местом. Организаторы вынуждены переделывать автобусы, чтобы организовать певице полноценную кровать. Снимают ряд сидений, покупают матрасы. Помимо денежных растрат, еще возникают проблемы с полицией. Не в каждый же автобус разрешается кровать впихнуть».

Лавров признается, что требования певицы все больше становятся похожими на капризы. Билеты на ее концерты становятся дороже, потому что артистка требует делать их невозвратными. «За такие деньги народ на нее ходить не хочет. Раньше мы были готовы терпеть ее капризы, потому что Наргиз собирала аншлаги. Но теперь у нее максимум ползала. Так было и в Самаре, и в Екатеринбурге, и в Челябинске. Лучше работать с другими», — цитирует Сергея «Собеседник».