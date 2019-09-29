«Не верьте Интернету»: Наталья Бочкарева обратилась к пользователям Сети после скандала с задержанием

В минувшую субботу, 28 сентября, звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева очутилась в центре скандала. В Сети появилось видео, в котором актрису, якобы, задерживают с запрещенным веществом. На основании этого в отношении Бочкаревой возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В разговоре с журналистами Наталья в резкой форме прокомментировала появившуюся новость, а впоследствии опубликовала в Instagram видеообращение к пользователям Сети.