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Дружбе конец? Наргиз Закирова обвинила продюсерский центр Макса Фадеева в срыве своих концертов

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Наргиз Закирова и Максим Фадеев

Фото: Instagram
Артистка опубликовала в Instagram большой пост, шокировавший ее поклонников.

Вечером 7 августа известная певица Наргиз обратилась к поклонникам в соцсети с извинениями в том, что ближайшие ее концерты не состоятся. В срыве своих выступлений артистка обвинила продюсерский центр друга и автора нескольких своих песен Максима Фадеева.

«Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра «MALFA».

Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и ситуацию, которая началась еще 16 июля 2019 года, когда я получила официальный документ о намерении лейбла «MALFA» запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру. Получается, что мой августовский тур и по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский - также находится под угрозой срыва. Мое обращение о разъяснении ситуации, направленное непосредственно Максиму Фадееву и компании «MALFA», было проигнорировано», - написала певица (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Наргиз Закирова поблагодарила организаторов концертов за понимание и выразила сожаление, что сложилась такая ситуация.

«Напомню, что это не первый случай. В мае этого года мой Американский тур был сорван также по вине руководства и представителей лейбла «MALFA». Прошу прощения за совершенно не свойственный мне официоз, но из песни слов не выкинешь. Я непременно встречусь с вами! И будут у нас вечерины! И будем мы также страстно обниматься и зажигать, НО уже под другую , новую , мою музыку! Я вас безумно люблю ! До скорой встречи! Ваша NZ🖤», - добавила Закирова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мои дорогие друзья и поклонники! Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра «MALFA». Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и ситуацию, которая началась ещё 16 июля 2019 года, когда я получила официальный документ о намерении лейбла «MALFA» запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру. Получается, что мой августовский тур и по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский - также находится под угрозой срыва. Мое обращение о разъяснении ситуации, направленное непосредственно Максиму Фадееву и компании «MALFA», было проигнорировано. Я благодарна организаторам за понимание. Я очень сожалению о том, что вновь возникли обстоятельства, которые мешают мне выступить перед вами, моими поклонниками. Напомню, что это не первый случай. В мае этого года мой Американский тур был сорван также по вине руководства и представителей лейбла «MALFA». Прошу прощения за совершенно не свойственный мне официоз, но из песни слов не выкинешь. Я непременно встречусь с вами! И будут у нас вечерины! И будем мы также страстно обниматься и зажигать, НО уже под другую , новую , мою музыку! Я вас безумно люблю ! До скорой встречи! Ваша NZ🖤

Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official)

Подписчики выразили поддержку любимой певице, отметив, что она сама себе лейбл и продюсерский центр, и поздравили ее с началом нового творческого пути.

Однако для многих такой поворот дел стал неожиданностью. Ведь совсем недавно Максим Фадеев и Наргиз были, как говорится, не разлей вода. Продюсер называл ее частью своей творческий семьи и в знак признания подарил золотое кольцо.

Также Фадеев признавался, что Наргиз та певица, какую он ждал много лет. Так, композитор написал песню «Вдвоем» больше 10 лет назад, но отложил на полку, так как не видел артиста, с кем мог бы ее исполнить. И только с Наргиз он решился записать дуэтом эту композицию. Официальный комментарий от продюсера пока не поступал, но одновременно с постом Закировой на его странице появился недвусмысленное сообщение.

Мы будем следить за развитием ситуации.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ MALFA

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