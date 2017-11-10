Актер заявил, что россияне недостойны качественного кинематографа, а заслуживают «лабуду, туфту и дешевые бездарные сериалы».

В интервью латвийской телекомпании LTV популярный актер Дмитрий Дюжев рассказал, что разочаровался в россиянах после случая в аэропорту. Пассажиры, эконом-класса, стоявшие в очереди на регистрацию, отказались пропускать Дмитрия, летевшего бизнес-классом, несмотря на то, что актер имел право на приоритетное обслуживание.

«Какой может быть диалог между артистом и зрителем? О чем вообще говорить с вами? Я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую. И потом я оказываюсь среди вас, этих самых зрителей, и мое место в последнем вагоне. Я вообще не понимаю, о чем мы говорим», — заявил актер.

Напомним, известность Дмитрию Дюжеву принесла роль Космоса Холмогорова в телесериале «Бригада». Кроме того, актер снялся в таких фильмах как «Жмурки», «Остров», «Мне не больно».

Фото: instagram