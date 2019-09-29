passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Сдержал обещание: Дима Билан подарил детскую площадку развивающей студии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Дима Билан

Фото: Instagram Димы Билана

Певец посетил «Студию инклюзивного творчества» в Самаре.

Несколько недель назад Дима Билан очутился в центре скандала после выступления на Дне города в Самаре. По словам зрителей, певец вел себя неадекватно, невнятно разговаривал и устраивал странные танцы. В Сети предположили, что Дима вышел на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Спустя день после ставшего скандальным выступления Билан принес свои извинения недовольным зрителям и признался, что действительно перебрал коньяка перед выходом на сцену. В качестве извинения артист анонсировал бесплатный концерт для самарцев, а также пообещал подарить новую детскую спортивную площадку и оборудование для местной больницы. В воскресенье, 29 сентября, стало известно, что Дима Билан сдержал обещание. Артист посетил «Студию инклюзивного творчества» в Самаре, о чем сообщил в своем блоге. «Как и планировал, я в #Самара , где сегодня на площади состоится мой сольный большой концерт! Сегодня посетил «дом инклюзивного творчества». Как и хотел, по собственному желанию подарил сертификат на детскую развивающую площадку этому уютному центру!!! Дети очень рады, и я вместе с ними! Впереди ещё много посещений и общения, но уже в следующем посте расскажу!!! #билан #димабилан #биланперезагрузка ! Я не редко за свою жизнь и карьеру бывал и был полезен подобным центрам, и всегда это радость и благодарность, которая согревает нас обоюдно!!!».

Напомним, Диму поддержали его коллеги-артисты, отметив, что его смелость признаться в ошибках и попросить прощения достойна уважения. «Димочка, дорогой! Ты очень хороший человек и прекрасный артист. Ты переживаешь, и это в очередной раз подтверждает вышесказанное. Всякое случается, все мы живые люди, но твоя реакция в высшей степени благородна и честна. Уверена, что за искренность твои поклонники будут тебя уважать и любить ещё больше», — написала Валерия.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!