Сдержал обещание: Дима Билан подарил детскую площадку развивающей студии

Несколько недель назад Дима Билан очутился в центре скандала после выступления на Дне города в Самаре. По словам зрителей, певец вел себя неадекватно, невнятно разговаривал и устраивал странные танцы. В Сети предположили, что Дима вышел на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Спустя день после ставшего скандальным выступления Билан принес свои извинения недовольным зрителям и признался, что действительно перебрал коньяка перед выходом на сцену. В качестве извинения артист анонсировал бесплатный концерт для самарцев, а также пообещал подарить новую детскую спортивную площадку и оборудование для местной больницы. В воскресенье, 29 сентября, стало известно, что Дима Билан сдержал обещание. Артист посетил «Студию инклюзивного творчества» в Самаре, о чем сообщил в своем блоге. «Как и планировал, я в #Самара , где сегодня на площади состоится мой сольный большой концерт! Сегодня посетил «дом инклюзивного творчества». Как и хотел, по собственному желанию подарил сертификат на детскую развивающую площадку этому уютному центру!!! Дети очень рады, и я вместе с ними! Впереди ещё много посещений и общения, но уже в следующем посте расскажу!!! #билан #димабилан #биланперезагрузка ! Я не редко за свою жизнь и карьеру бывал и был полезен подобным центрам, и всегда это радость и благодарность, которая согревает нас обоюдно!!!».