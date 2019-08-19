А им нравится! Гагарина, Повереннова и другие звезды, которых критикуют за излишнюю худобу

Полина Гагарина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В последнее время Полину Гагарину регулярно критикуют за то, что она якобы слишком похудела. Сама певица довольна тем, как выглядит, и советует критикам.. заняться своими телами.
Дарья Повереннова
Фото: Starface
Пока критики советуют Дарье Поверенновой набрать несколько килограмм, сама она заявляет, что чувствует себя прекрасно: «Покажите мне хоть одного человека, которому комфортно с лишним весом! Больше 52 кг для меня –это лишний вес! Сразу и бегается тяжелее, и больше времени размышляешь, что надеть из «нечего носить», чтобы заранее не расстраиваться, что джинсы сидят плотнее, чем надо, а при ходьбе появляются эти ненавистные треугольники в области бедра! И мне плевать, что по нормам у меня минус индекс массы/роста! Мне так хорошо и комфортно!» .
Надежда Сысоева
Фото: Starface
Стройную звезду Comedy Woman Надежду Сысоеву часто подозревают в анорексии и навязчиво желают ей здоровья. Сама Надежда не считает, что у нее болезненный вид или проблемы с весом. Всем особенно волнующимся за нее и ее не менее худую коллегу Екатерину Варнаву Сысоева ответила в Instagram: «Ребят, мы чувствуем себя очень хорошо! Сытые, спортивные и любимые! Работаем дальше на зависть злопыхательницам».
Юлия Высоцкая
Фото: Instagram
«Очень худая, если не сказать костлявая. Нужно немного поправиться», «Пора начать есть! Кушать!», «Ноги нужно прятать, колени ужас», «Такие ноги нельзя показывать!», «Вам надо поправиться, ножки ооооочень стройные», «очень похудели, на мой взгляд, когда были на килограммов 5 больше, были краше, здоровее, что ли», — обсуждают фолловеры новые фото Высоцкой. Сама Юлия, похоже, рада, что может похвастаться модельной фигурой.
Дарья Мельникова
Фото: Eastnews
В последнее время пользователи Сети обсуждают фигуру 27-летней звезды сериала «Папины дочки» Дарьи Мельниковой, которая заметно похудела и сделала короткую стрижку. Сама Дарья к комментариям критиков относится иронично и заявляет, что полностью довольна cобой.
Алена Шишкова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Больше кушайте» — один из самых популярных комментариев в Instagram Алены Шишковой. Сама модель уверяет, что диетами себя не мучает, питается нормально, и продолжает демонстрировать свою «эфирную» фигуру девушки, словно сотканной из воздуха.
Мария Погребняк
Фото: Instagram
Пока многочисленные фолловеры обвиняют Марию Погребняк в анорексии, она гордится своей фигурой и считает ее идеальной. По словам самой Марии, секрет ее стройности — правильное питание. Об ошибках, совершенных при попытках похудеть, и своей диете супруга футболиста Павла Погребняка рассказала в Instagram: «После первой беременности поправилась на 30 кг, все мои попытки похудеть заканчивались наоборот набором веса. Я пробовала все: таблетки, пластыри, обертывания, но ничего не помогало, даже наоборот от некоторых таблеток я чуть не оказалась в больнице. Все усилия были напрасны до тех, пора пока я не стала правильно питаться! В зале занимаюсь на кардио. У каждой девушке свои понятия о красоте, я добилась той фигуры о которой мечтала».
Наталья Подольская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Ешьте и набирайтесь сил», — раскритиковали недавно поклонники Наталью Подольскую за худобу. При росте 173 см Наталья весит всего 54 килограмма, и своей фигурой довольна.
Юлия Снигирь
Фото: Instagram
Юлия Снигирь заметно похудела за последние пару лет. Фотографии, которые появляются в ее блоге, озадачили поклонников. «Юля, пожалуйста, не бросайте совсем еду, человеку она необходима», — просят они актрису. «Самый распространенный комментарий на моей странице: "Вы очень похудели". Да, я похудела. Так получилось. Я не за худобу, а здоровье. Каждому комфортно и красиво в своем весе. Да здравствует ЗОЖ», — написала она под очередным фото в блоге.
Светлана Ходченкова
Фото: Starface
Светлана Ходченкова завоевала любовь миллионов поклонников благодаря роли в фильме «Благословите женщину», в которой она демонстрировала пышные, женственные формы. Потом актриса похудела и сейчас может похвастаться модельной фигурой. Правда, некоторые поклонники считают ее слишком худой, а вот сама она собой полностью довольна.
Олеся Судзиловская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Олеся Судзиловская одна из тех женщин, что с возрастом становятся только краше. В свои 45 лет актриса обладает поистине роскошной фигурой и точно может дать фору любой молодой красотке. Правда, некоторые критики обвиняют ее в излишней худобе. Сама же Олеся рассказывает, что поддерживать тело в тонусе ей помогает прежде всего спорт. Помимо регулярных тренировок артистка ходит в баню и правильно питается, что позволяет ей носить самые смелые и откровенные наряды.
Ольга Бузова
Фото: Instagram
Критикуют за излишнюю худобу в последнее все время все чаще и Ольгу Бузову. Сама телеведущая и певица считает, что находится в прекрасной физической форме.
Текст: Роман Страстный
Фото: instagram, getty, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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