А им нравится! Гагарина, Повереннова и другие звезды, которых критикуют за излишнюю худобу

Пока многочисленные фолловеры обвиняют Марию Погребняк в анорексии, она гордится своей фигурой и считает ее идеальной. По словам самой Марии, секрет ее стройности — правильное питание. Об ошибках, совершенных при попытках похудеть, и своей диете супруга футболиста Павла Погребняка рассказала в Instagram: «После первой беременности поправилась на 30 кг, все мои попытки похудеть заканчивались наоборот набором веса. Я пробовала все: таблетки, пластыри, обертывания, но ничего не помогало, даже наоборот от некоторых таблеток я чуть не оказалась в больнице. Все усилия были напрасны до тех, пора пока я не стала правильно питаться! В зале занимаюсь на кардио. У каждой девушке свои понятия о красоте, я добилась той фигуры о которой мечтала».

Наталья Подольская