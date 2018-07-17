logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

35-летняя Юлия Снигирь рассказала о причинах резкого похудения

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Юлии Снигирь

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Юлия Снигирь успокоила фанатов.

Уже не первую неделю поклонники 35-летней Юлии Снигирь обеспокоены ее здоровьем. Стремительное похудение актрисы невозможно скрыть. Устав получать тревожные комментарии, звезда решила прокомментировать свое состояние.

«Самый распространенный комментарий на моей странице: "Вы очень похудели". Да, я похудела. Так получилось. Я не за худобу, а здоровье. Каждому комфортно и красиво в своем весе. Да здравствует ЗОЖ», — написала она под очередным фото в блоге.

«Милейшее создание! Вы такая, какая Вы есть и Вы прекрасна...», «Полностью согласна! Все эти "нормы", "стандарты" полнейший бред. Люди разные и комфортно им в разном виде», «Так сказать "сбросили лишнее", худеть от слова худо, а зачем вам это? Вы великолепная», «Ахматовская сосредоточенная скуластость нам тоже нра», «Как достичь такой прозрачности?», «А я напротив, представил Вас, Юлия, кустодиевской пышечкой. И Вы знаете, очень даже пикантный образ вырисовывается. Так что, не впадайте в грусть. Вы очаровательны и в кустодиевском образе», — обсуждают фолловеры.

Как считаете, идет актрисе худоба, или все же стоит набрать немного?

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: мы угадаем, кто вы по профессии
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой
Смело! Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике
«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности
Сама женственность! Новые фото Настасьи Самбурской взбудоражили Сеть
Стройные ноги и стильное мини: 65-летняя Брижит Макрон восхитила образом на торжественном приеме