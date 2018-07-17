35-летняя Юлия Снигирь рассказала о причинах резкого похудения

Уже не первую неделю поклонники 35-летней Юлии Снигирь обеспокоены ее здоровьем. Стремительное похудение актрисы невозможно скрыть. Устав получать тревожные комментарии, звезда решила прокомментировать свое состояние.
«Самый распространенный комментарий на моей странице: "Вы очень похудели". Да, я похудела. Так получилось. Я не за худобу, а здоровье. Каждому комфортно и красиво в своем весе. Да здравствует ЗОЖ», — написала она под очередным фото в блоге.
«Милейшее создание! Вы такая, какая Вы есть и Вы прекрасна...», «Полностью согласна! Все эти "нормы", "стандарты" полнейший бред. Люди разные и комфортно им в разном виде», «Так сказать "сбросили лишнее", худеть от слова худо, а зачем вам это? Вы великолепная», «Ахматовская сосредоточенная скуластость нам тоже нра», «Как достичь такой прозрачности?», «А я напротив, представил Вас, Юлия, кустодиевской пышечкой. И Вы знаете, очень даже пикантный образ вырисовывается. Так что, не впадайте в грусть. Вы очаровательны и в кустодиевском образе», — обсуждают фолловеры.
Как считаете, идет актрисе худоба, или все же стоит набрать немного?
Фото и видео: instagram