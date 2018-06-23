«Не переживайте за мои ровные, тоненькие ножки»: Мария Погребняк ответила хейтерам

Однако эта запись вновь спровоцировала волну негативных комментариев: «Супер конечно) только жизнь одна и очень быстро проходит, стоит ли так обламываться считая калории!!!! Наверное живёт человечек исключительно для Инстаграмм», «Господи, ну сколько можно???? Достала уже про свою худобу!!!!!!!!!! Нормальная ты, чё сама акцентруешь лишний раз внимание на этом? Хайпа хочется?», «Ножки красивые у Ани Седоковой, Ани Лорак. А у вас палки, извините», «Вроде худая!! Но не красиво!! Даже и незнаю в чем тут дело..», «В зале мышцы появляются, а ты без них!», «Это сложно назвать ногами... палки неестественные».