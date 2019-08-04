«Нужно немного поправиться»: Юлию Высоцкую обвиняют в излишней худобе

45-летняя Юлия Высоцкая может похвастаться по-девичьи стройной фигурой, однако многим поклонникам кажется, что актрисе не помешало бы набрать вес.
«Очень худая, если не сказать костлявая. Нужно немного поправиться», «Пора начать есть! Кушать!», «Ноги нужно прятать, колени ужас», «Такие ноги нельзя показывать!», «Вам надо поправиться, ножки ооооочень стройные», «очень похудели, на мой взгляд, когда были на килограммов 5 больше были краше, здоровее, что ли», — обсуждают фолловеры новое фото Высоцкой.
Тем не менее, многие встали на защиту любимой звезды: «Ноги - шедевр», «Юля, в чем секрет Вашей шикарной фигуры!», «Юля, ну как сохранить такую фигуру и готовить и вкушать?», «Шикарная Юля!! Стройная», «Самые красивые ноги планеты Земля», «Отлично выглядите», «Юлия, у Вас бесконечно длинные и стройные ноги», «Юля вы прекрасны, очень крутая фигура», «Удивляют люди которые так «тактично» высказываются по поводу фигуры «кости и прочее». Пардон господа, это по меньшей мере не прилично. А по мне так у Юлии шикарная фигура, спортивная, подсушенная. Видно что человек работает над собой и своим телом. А это круто».
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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