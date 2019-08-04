«Нужно немного поправиться»: Юлию Высоцкую обвиняют в излишней худобе

Тем не менее, многие встали на защиту любимой звезды: «Ноги - шедевр», «Юля, в чем секрет Вашей шикарной фигуры!», «Юля, ну как сохранить такую фигуру и готовить и вкушать?», «Шикарная Юля!! Стройная», «Самые красивые ноги планеты Земля», «Отлично выглядите», «Юлия, у Вас бесконечно длинные и стройные ноги», «Юля вы прекрасны, очень крутая фигура», «Удивляют люди которые так «тактично» высказываются по поводу фигуры «кости и прочее». Пардон господа, это по меньшей мере не прилично. А по мне так у Юлии шикарная фигура, спортивная, подсушенная. Видно что человек работает над собой и своим телом. А это круто».

А вам нравится Юлия Высоцкая?