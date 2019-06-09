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«Изможденная какая-то: Дарью Мельникову обвиняют в излишней худобе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Мельникова

Фото: Instagram Дарьи Мельниковой
Пользователи Сети обсуждают фигуру 27-летней актрисы.

27-летняя актриса Дарья Мельникова воспитывает двоих детей, младшему из которых на днях исполнится полгода. Звезда сериала «Папины дочки» быстро вернулась в форму после родов, а сейчас с удовольствием демонстрирует подтянутую фигуру в модных фотосессиях. На днях Дарья поделилась несколькими кадрами из очередной фотосъемки, но не все поклонники оценили их.

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Всем доброй пятницы🖤 Это рубрика #madebyrussians и мы начинаем 😏✌️ ________ Молодой российский дизайнер @medea_maris 🧥 ________ О себе: Медея Марис начала свою карьеру в индустрии моды в качестве ассистента дизайнера Вики Газинской, позже работала совместно с Ясей Миночкиной. До того как запустить одноименный бренд, Медея училась в Студии Модного Кроя и Fashion Factory School, успела поработать в кино художником по костюмам, V.I.P стилистом в Topshop Russia, сотрудничала с Wella Professional и Estel. Со своей дебютной коллекцией SS16 была приглашена участвовать в Mercedes-Benz Kiev Fashion Days и выиграла гранд на обучение вFashion Factory School. Medea Maris Studio создает фантазийную, но удобную женственную одежду. Особое внимание уделяется конструкциям и формам изделий. В каждой коллекции дизайнер использует контрастные цветовые комбинации, аппликации и вышивку. Как вам? __________ Фото @3.14f Стиль @vasyaostahov Платье @medea_maris

Публикация от Дарья Мельникова (@melnikovadsh)

«Ни грамма жира. Не слишком ли?», «Дарья, ты какая то изможденная вся, у тебя все в порядке со здоровьем?», «А вы серьезно сейчас себе нравитесь???», «У вас анорексия?» — пишут обеспокоенные фанаты. Но многие сошлись во мнении, что Дарья выглядит очень хорошо.

Напомним, недавно Дарья Мельникова шокировала поклонников новым дерзким имиджем — в одной из съемок актриса побрилась наголо.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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