«Изможденная какая-то: Дарью Мельникову обвиняют в излишней худобе

«Ни грамма жира. Не слишком ли?», «Дарья, ты какая то изможденная вся, у тебя все в порядке со здоровьем?», «А вы серьезно сейчас себе нравитесь???», «У вас анорексия?» — пишут обеспокоенные фанаты. Но многие сошлись во мнении, что Дарья выглядит очень хорошо.