logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Ешьте и набирайтесь сил»: поклонники раскритиковали Наталью Подольскую за худобу

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Наталья Подольская с сыном

Фото: Instagram
Певица с семьей отдыхает на Маврикии и публикует много фото оттуда.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном отдыхают на острове в Индийском океане. На Маврикий семья улетела 5 мая. За три дня Наталья опубликовала несколько фотографий из отпуска: счастливая семья беззаботно отдыхает.

Наталья Подольская

Фото: Instagram

Однако подписчики Подольской в Instagram разглядывают не только живописную экзотическую природу, но и фигуру певицы. При росте 173 см Наталья весит всего 54 килограмма. И такая худоба многих ее поклонников волнует. Они сразу же начали давать советы, как именно нужно отдыхать.

«Наталья, что-то вы сильно похудели. На отдыхе кушаете, а самое главное набирайтесь сил», - последовали рекомендации. Однако многие ее фанаты считают, что фигура у Натальи идеальная: «Молодец, Наташа!!!! Всем завистникам нос утерла, фигура супер!!!!!», «а почему все обсуждают фигуру? она что вопросы задала по этому поводу? ПОЧЕМУ никто не видит довольной Наташиной мордашки счастливых лиц ее семьи. Люди! можно просто порадоваться за них? или все? мозг заточен только под обсуждения фигуры».

Нашлись среди подписчиков даже те, кто «прицепился» к купальнику Натальи. «Ужасные плавки...если только реклама заставила такие надеть, для нас толстых самый раз», «Купальник смените».

Ранее Наталья Подольская признавалась, что не считает свои формы идеальными, потому что после плотного обеда предательски показывается животик. Кстати, на днях подписчики посчитали, что Наталья опять ждет ребенка. Подом для слухов стала фотография в облегающем платье, которую певица опубликовала в Instagram.

А вам нравится фигура Натальи?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ PodolskayaOfficial, Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
10-летняя дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос
Тест: угадаете ли вы, ребенок какой знаменитости изображен на фото?