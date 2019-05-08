«Ешьте и набирайтесь сил»: поклонники раскритиковали Наталью Подольскую за худобу

«Наталья, что-то вы сильно похудели. На отдыхе кушаете, а самое главное набирайтесь сил», - последовали рекомендации. Однако многие ее фанаты считают, что фигура у Натальи идеальная: «Молодец, Наташа!!!! Всем завистникам нос утерла, фигура супер!!!!!», «а почему все обсуждают фигуру? она что вопросы задала по этому поводу? ПОЧЕМУ никто не видит довольной Наташиной мордашки счастливых лиц ее семьи. Люди! можно просто порадоваться за них? или все? мозг заточен только под обсуждения фигуры».

Нашлись среди подписчиков даже те, кто «прицепился» к купальнику Натальи. «Ужасные плавки...если только реклама заставила такие надеть, для нас толстых самый раз», «Купальник смените».