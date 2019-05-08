«Ешьте и набирайтесь сил»: поклонники раскритиковали Наталью Подольскую за худобу

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном отдыхают на острове в Индийском океане. На Маврикий семья улетела 5 мая. За три дня Наталья опубликовала несколько фотографий из отпуска: счастливая семья беззаботно отдыхает.
Фото: Instagram
Однако подписчики Подольской в Instagram разглядывают не только живописную экзотическую природу, но и фигуру певицы. При росте 173 см Наталья весит всего 54 килограмма. И такая худоба многих ее поклонников волнует. Они сразу же начали давать советы, как именно нужно отдыхать.
«Наталья, что-то вы сильно похудели. На отдыхе кушаете, а самое главное набирайтесь сил», - последовали рекомендации. Однако многие ее фанаты считают, что фигура у Натальи идеальная: «Молодец, Наташа!!!! Всем завистникам нос утерла, фигура супер!!!!!», «а почему все обсуждают фигуру? она что вопросы задала по этому поводу? ПОЧЕМУ никто не видит довольной Наташиной мордашки счастливых лиц ее семьи. Люди! можно просто порадоваться за них? или все? мозг заточен только под обсуждения фигуры».
Нашлись среди подписчиков даже те, кто «прицепился» к купальнику Натальи. «Ужасные плавки...если только реклама заставила такие надеть, для нас толстых самый раз», «Купальник смените».
Ранее Наталья Подольская признавалась, что не считает свои формы идеальными, потому что после плотного обеда предательски показывается животик. Кстати, на днях подписчики посчитали, что Наталья опять ждет ребенка. Подом для слухов стала фотография в облегающем платье, которую певица опубликовала в Instagram.
А вам нравится фигура Натальи?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ PodolskayaOfficial, Instagram
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