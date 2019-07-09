«Фигуры нет»: поклонники 32-летней Полины Гагариной советуют ей перестать худеть

Подписчики блога звезды упрекают ее в отсутствии фигуры и советуют ей перестать худеть. «Поля, перебор...», «Еще -1 кг и анорексия.... Мне нравилась Полина до первой беременности, такая милая и красивая, все при ней было», «Полечка...ну зачем же так сильно худеть...??», «Фигуры нет. Одна худоба и кости», «Ребра привет», «Анатомию можно изучать», «Худая ужас. И грудей не стало», «У вас все ребра видны. Кожа да кости..... откормить вас надо», — комментируют они.

«Где худая? Кости не торчат, спортивное, подтянутое тело», «Фигура класс!!!», «Выглядит на 19. Стройная. Без лишнего жира. Кожа подтянутая без растяжек и целлюлита. Мечта любой. Народ завидует», — защищают Полину поклонники.