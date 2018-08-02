Джонни Депп обвинил экс-супругу Эмбер Херд в домашнем насилии

Несколько лет назад только ленивый не обсуждал громкий развод голливудской четы Джонни Деппа и Эмбер Херд. Напомним, тогда хрупкая блондинка на весь мир призналась (предоставив при этом фото- и видеодоказательства), что Джонни ее избивал и оказывал моральное давление. Эмбер отсудила у звезды 7 миллионов долларов, которые тут же послала на благотворительность.

Однако на днях выяснилось, что Джонни горит желанием отомстить экс-жене — он подал в суд новые документы, в которых сообщил, что на самом деле все было наоборот: это Эмбер не раз поднимала на него руку. «Однажды я опоздал на вечеринку по случаю ее дня рождения. В итоге вечером, когда мы вернулись домой, она в ярости ударила меня кулаком в лицо несколько раз. Я умолял ее прекратить, пытался удержать. Все было тщетно», — говорится в официальном заявлении актера.