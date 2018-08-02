Джонни Депп обвинил экс-супругу Эмбер Херд в домашнем насилии

Несколько лет назад только ленивый не обсуждал громкий развод голливудской четы Джонни Деппа и Эмбер Херд. Напомним, тогда хрупкая блондинка на весь мир призналась (предоставив при этом фото- и видеодоказательства), что Джонни ее избивал и оказывал моральное давление. Эмбер отсудила у звезды 7 миллионов долларов, которые тут же послала на благотворительность.
Однако на днях выяснилось, что Джонни горит желанием отомстить экс-жене — он подал в суд новые документы, в которых сообщил, что на самом деле все было наоборот: это Эмбер не раз поднимала на него руку. «Однажды я опоздал на вечеринку по случаю ее дня рождения. В итоге вечером, когда мы вернулись домой, она в ярости ударила меня кулаком в лицо несколько раз. Я умолял ее прекратить, пытался удержать. Все было тщетно», — говорится в официальном заявлении актера.
Напомним, Депп и Херд поженились в феврале 2015 года после нескольких лет страстного романа. Ради актрисы Джонни ушел из семьи (от гражданской супруги Ванессы Паради), в которой у него осталось двое детей. Но уже в мае 2016-го Эмбер подала на развод, длившийся чуть менее года. Сейчас Джонни гастролирует с рок-группой The Hollywood Vampires, а Эмбер встречается с миллиардером Вито Шнабелем, и ее кинокарьера идет в гору.
А кому вы верите в этой неоднозначной истории?
Фото: Chaz Niell/Icon Sportswire, SMG, Boesl, Kika Press, Alec Michael, Isabelle Vautier, Sonia Moskowitz, Ik Aldama, Rodrigo Reyes Marin / Global Look Press
Видео: Youtube.com / TMZ