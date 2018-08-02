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Джонни Депп обвинил экс-супругу Эмбер Херд в домашнем насилии

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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55-летний Джонни Депп подал в суд на свою 32-летнюю бывшую жену Эмбер Херд, заявив, что на самом деле во время их брака она не раз… поднимала на него руку.

Несколько лет назад только ленивый не обсуждал громкий развод голливудской четы Джонни Деппа и Эмбер Херд. Напомним, тогда хрупкая блондинка на весь мир призналась (предоставив при этом фото- и видеодоказательства), что Джонни ее избивал и оказывал моральное давление. Эмбер отсудила у звезды 7 миллионов долларов, которые тут же послала на благотворительность.

Однако на днях выяснилось, что Джонни горит желанием отомстить экс-жене — он подал в суд новые документы, в которых сообщил, что на самом деле все было наоборот: это Эмбер не раз поднимала на него руку. «Однажды я опоздал на вечеринку по случаю ее дня рождения. В итоге вечером, когда мы вернулись домой, она в ярости ударила меня кулаком в лицо несколько раз. Я умолял ее прекратить, пытался удержать. Все было тщетно», — говорится в официальном заявлении актера.

Напомним, Депп и Херд поженились в феврале 2015 года после нескольких лет страстного романа. Ради актрисы Джонни ушел из семьи (от гражданской супруги Ванессы Паради), в которой у него осталось двое детей. Но уже в мае 2016-го Эмбер подала на развод, длившийся чуть менее года. Сейчас Джонни гастролирует с рок-группой The Hollywood Vampires, а Эмбер встречается с миллиардером Вито Шнабелем, и ее кинокарьера идет в гору.

А кому вы верите в этой неоднозначной истории?

Фото: Chaz Niell/Icon Sportswire, SMG, Boesl, Kika Press, Alec Michael, Isabelle Vautier, Sonia Moskowitz, Ik Aldama, Rodrigo Reyes Marin / Global Look Press

Видео: Youtube.com / TMZ

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