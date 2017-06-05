Валерия и Иосиф Пригожин — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Свою очередную «круглую дату» супруги отпраздновали вдали от дома — звезды находятся в деловой поездке в Соединенных Штатах Америки. «Обычно мы не завтракаем в номере, но сегодня особенный случай. 13 лет назад 5 июня мы с Валерией поженились. Решили себе устроить праздничный завтрак», — написал продюсер.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)Июн 5 2017 в 5:34 PDT

Нежные слова, которые Иосиф посвящает любимой супруге, говорят сами за себя: чувства между ними не остыли до сих пор.

На своих страницах в Instagram звездная пара делится фотографиями из Нью-Йорка. Известно, что там их сопровождают верные друзья и коллеги — Николай Басков и Стас Пьеха.

Фото: instagram.com