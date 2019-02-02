Марат Башаров прокомментировал историю со сломанным носом своей новой жены

В ночь на 27 декабря, незадолго до новогодних праздников, в Сети появилась информация о рукоприкладстве в семье Марата и Елизаветы Башаровых. Молодая жена актера попала в травмпункт с закрытым переломом носа, передавали СМИ, ссылаясь на слова ее брата. Сами супруги не стали комментировать скандальную информацию.

Сегодня актер впервые прокомментировал случившееся. «Мы читаем и вместе смеемся над этими обвинениями. Но знаете, раз говорят — значит, помнят», — ответил мужчина на вопрос в передаче «Ты не поверишь».

Журнал «СтарХит», тем временем, опубликовал фото справки из травмпункта. «Многие друзья уверены, что у пары все хорошо. Александр Стриженов дружит с Башаровыми и полагает, что любые слухи о проблемах в их семье беспочвенны. Актриса Наталья Дрожжина с супругом также говорит о том, что в этом союзе царит абсолютная гармония», — пишет издание Андрея Малахова.