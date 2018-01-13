47-летняя Оксана Григорьева заявила, что недавно врачи поставили ей страшный диагноз. Женщина винит во всем бывшего гражданского мужа Мела Гибсона.

Оксана Григорьева сделала официальное заявление через американский портал The Blast. Бывшая пианистка рассказала, что на днях медики обнаружили у нее аденому гипофиза — раковую опухоль в головном мозге — и предоставила все подтверждающие документы.

Оксана считает, что заболевание развилось на почве стресса — сейчас она судится с компанией White Zuckerman Warsavsky Luna & Hunt, которая ранее представляла интересы Оксаны в деле опеки над дочерью Люси (россиянка родила девочку от голливудского актера и режиссера Мела Гибсона).