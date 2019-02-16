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«Стыдно в этом жить»: Елизавета Башарова уходит от мужа

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марат и Елизавета Башаровы на красной дорожке

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Супруга Марата Башарова сделала заявление в Instagram.

Несколько часов назад 31-летняя Елизавета Башарова сообщила, что приняла решение уйти от мужа, 44-летнего актера Марата Башарова: «Есть вещи о которых не хочется рассказывать... Потому что это не повод для гордости и радости. Это боль и разочарование. Я полюбила искренне и чисто, с большим наслаждением падала в эти отношения. Я как и любая другая девушка верила в сказку и мечтала о ней. Да, я отказывалась верить слухам и была уверенна на 100% ,что такого просто не может быть...Я верила в человека. Не может быть, чтобы у этой медали было две стороны. Но увы...Позже я свято верила, что любовь может всё изменить, исправить, излечить.Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо. Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры».

Марат и Елизавета Башаровы

«Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви. Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни, это наш сын Марсель. Ради него надеюсь, что мы сохраним хорошие, дружеские отношения», — подытожила Елизавета.

Напомним, Марат Башаров и его давняя поклонница Елизавета Шевыркова поженились летом 2016 года. Девушка была твердо уверена, что ее любовь и рождение сына помогут изменить характер актера, однако в декабре минувшего года семейная идиллия дала сбой — в СМИ появилась информация об избиении Елизаветы супругом. В отличие от бывшей супруги Башарова, актрисы Екатерины Архаровой, неоднократно страдавшей от побоев, Шевыркова в тот момент предпочла не выносить сор из избы.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov/Globallookpress

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