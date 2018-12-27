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Марат Башаров жестоко избил молодую жену Елизавету

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Елизавета и Марат Башаровы

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В ночь на 27 декабря Марат и Елизавета Башаровы сильно поссорились, и актер поднял руку на жену.

Брат супруги 44-летнего актера Марата Башарова Елизаветы сообщил журналу StarHit, что девушка находится в больнице. У нее сломан нос, и сделал это именно Марат.

«Это произошло сегодня. Она в клинике. Всю ночь Лиза и ее мама провели в травмпункте, теперь она спит», — заявил родственник Башаровой.

Другие подробности инцидента пока неизвестны, Марат тоже не комментирует ситуацию. Напомним, что Елизавета — не первая жена, пострадавшая от агрессивности ведущего «Битвы экстрасенсов». В 2015 году Башаров со скандалом развелся с супругой Екатериной Архаровой, обвинившей его в побоях. Кстати, у Марата и Елизаветы подрастает 2-летний сын Марсель.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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