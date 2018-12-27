Марат Башаров жестоко избил молодую жену Елизавету

Брат супруги 44-летнего актера Марата Башарова Елизаветы сообщил журналу StarHit, что девушка находится в больнице. У нее сломан нос, и сделал это именно Марат.

«Это произошло сегодня. Она в клинике. Всю ночь Лиза и ее мама провели в травмпункте, теперь она спит», — заявил родственник Башаровой.