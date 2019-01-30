Жена Марата Башарова не держит на него зла после скандала со сломанным носом

Незадолго до новогодних праздников, в ночь на 27 декабря, в Сети появилась информация о рукоприкладстве в семье Марата и Елизаветы Башаровых. Супруга актера попала в травмпункт с закрытым переломом носа, передавали СМИ, ссылаясь на слова ее брата. Однако сами супруги не стали комментировать скандальную информацию.

Накануне вечером семья появилась на премьере фильма «Русский бес». Елизавета улыбалась и никак не проявляла негатива в сторону супруга.

В Сети Марат Башаров выглядит идеальным отцом: он часто проводит время с сыном. Также СМИ сообщали, что он взял под опеку двух сирийских детей.