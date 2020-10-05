Как Арзамасова, Зара, Безрукова и другие звезды поздравили учителей с праздником

К поздравлениям так же присоединились Зара и Алика Смехова, которые опубликовали на своих страницах в Instagram, разместив совместные фото с детьми-школьниками и пожелав им крепкого здоровья и счастья.

К слову, недавно мы рассказывали, как певица Зара устроила жаркие танцы в платье с бахромой и нарвалась на критику в Сети. 37-летняя певица устроила жаркие танцы в окружении симпатичных мужчин, а заодно — похвасталась стройной фигурой в дерзком наряде.

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