Как Арзамасова, Зара, Безрукова и другие звезды поздравили учителей с праздником
Фото: Instagram
Лиза Арзамасова в День учителя поспешила порадовать подписчиков не только трогательным поздравлением, но и вспомнила о съемках в детском лагере, в которых, она, к сожалению, в итоге не смогла принять участие: «Директор ВДЦ «Орленок» тоже появится в кадре этого кино! И это замечательно! Сегодня в «Орленке» заезд новой смены. И очень символично, что смена начинается в День Учителя! На этот месяц все сотрудники, вожатые, воспитатели, педагоги лагеря станут главными учителями для ребят и научат их многому хорошему, доброму и интересному! Успешной смены «Орленку»!».
Не упустила возможности вспомнить школьные года и поздравить педагогов Ирина Безрукова. Актриса написала трогательный пост с пожеланиями учителям и их ученикам: «Сегодня учителя отмечают свой профессиональный праздник, но в каком-то смысле, он касается всех нас. Потому что жизнь ежедневно преподносит нам уроки и каждый человек, приходящий в нашу жизнь, является учителем в чем-то. Поэтому, поздравляю с этим замечательным праздником и благодарю всех своих учителей. Пусть жизнь преподносит нам исключительно справедливые уроки с правом исправлять свои ошибки».
Мария Кожевникова в День учителя показала снимки сыновей в школьной форме, написав о сложностях, с которыми они столкнулись во время обучения: «Кто знает как стимулировать детей на ранее вставание и обучение?! Мои фантазии иссякли. Отбиваюсь подарками, но долго это работать не будет». Певица Слава и Анита Цой решили разместить видео-поздравление на своих страницах в Instagram. Так, Слава рассказала, что «хулиганила и плохо учились», за что попросила прощения за свое поведение. Анита же сказала трогательные слова поздравления, пожелав педагогам «любви и мирного неба».
К поздравлениям так же присоединились Зара и Алика Смехова, которые опубликовали на своих страницах в Instagram, разместив совместные фото с детьми-школьниками и пожелав им крепкого здоровья и счастья.
К слову, недавно мы рассказывали, как певица Зара устроила жаркие танцы в платье с бахромой и нарвалась на критику в Сети. 37-летняя певица устроила жаркие танцы в окружении симпатичных мужчин, а заодно — похвасталась стройной фигурой в дерзком наряде.
А тебе нравилось учиться в школе? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!