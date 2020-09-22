Певица Слава показала дерзкий образ с ярким мейком и длинными волосами, но нарвалась на критику в Сети
Фото: Starface
Подписчики певицы Славы переругались в комментариях под ее новым видео. Артистка перепела хит Пугачевой. Она показала себя в хорошем настроении, с ярким мейком и длинными наращенными волосами.
«Побежали работать! Кстати, одна из моих самых любимых песен у Аллы Борисовны. Услышала ремикс, теперь заслушиваюсь. Всем хорошего настроения», — подписала она ролик.
«Вешалка старая», «Кого зависть душит, не пишите Славе», «Слава, вас ждет одинокая старость», «Шикарная», «Огонь, как всегда», «Вообще не нравится», «Шикарная женщина», «Слава, выглядишь просто бомбически! Так держать!», «Вы когда-нибудь серьезная бываете? Сегодня церковный праздник», «А еще что вы можете? Как-то все в одном направлении, интересов больше нет?», — посыпались противоречивые комментарии.
40-летняя Слава часто раззадоривает подписчиков своим порой дерзким поведением. Но она не стесняется показывать себя такой, какая есть.
А вы на чьей стороне? Вам Слава новом видео понравилась?
Фото и видео: Instagram Славы, Starface
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