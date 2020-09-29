Кожевникова пришла на модную презентацию в необычном тренче, а жена Буре — в леопардовом

В сезоне осень-зима 2020 бренд SASHÀ остается верным своей концепции французского шика, но в то же время предлагает его новые интерпретации. Акцент сделан на клетку, которая представлена в различных цветовых вариациях как в одежде, так и аксессуарах, а также на вязаные вещи как на ключевые элементы ДНК бренда. Большую часть коллекции составляют брюки и жакеты, в которых сочетаются комфорт и превосходный крой, а разнообразие текстур и использование таких натуральных материалов, как шерсть, шелк, хлопок и вискоза, найдут отклик у самых разных покупательниц. Что касается цветовых решений коллекции, то наряду с натуральными оттенками, в ней также представлены ярко-красные элементы, которые можно смело сочетать с другими вещами бренда.

Помимо женственных силуэтов и андрогинных жакетов в коллекции появляются совсем новые элементы и аксессуары. Так, SASHÀ, совместно с Buylerika Ceramic, представили первую ювелирную коллаборацию, куда вошли украшения из жемчуга и фарфора, а особое внимание уделено массивным цепям, которые дизайнеры изысканно обыграли в ремнях, ожерельях и серьгах.