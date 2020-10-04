Лиза Арзамасова очаровала новым уютным образом: «Ангельская внешность»
Фото: @liza_arzamasova / Instagram
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова нередко публикует на своей странице в Instagram фотографии из рабочих поездок и путешествий. В этот раз актриса впечатлила фолловеров новым нежным фото, сделанным на живописной веранде. Лиза предстала в нежном многослойном образе — свитере крупной вязки с высоким горлом и белоснежном пальто из искусственного меха. На фотографии актриса позирует с минимумом макияжа — слегка подчеркнув выразительные голубые глаза и придав легкий розовый оттенок губам. Внимательные пользователи Сети заметили и драгоценные аксессуары актриса — два кольца, одно из которых украсило ее безымянный палец. Лиза пока хранит в секрете какой характер носит подобный подарок ее возлюбленного Ильи Авербуха.
Новое нежное фото Лизы очаровало поклонников, и они оставили десятки комментариев о ее красоте: «Лизонька как всегда очаровательны и надеюсь в великолепном настроении. Отличного дня!», «Красавица!!!Прекрасная!!!», «Какой у вас взгляд, чистая и добрая душа. Вы очень красивы», «Лиза! Вы очаровательны!!!!», «Очень красивое фото», «Красотка», «Лиза вы красивая женщина номер 1 в мире», «Нежная и уютная девушка. Красивое фото!!!», «Милота зашкаливает Лизетт!», «Красивая», «Какая солнечная фотография!», «Ангельская внешность».
К слову, недавно мы рассказывали, как влюбленная Лиза Арзамасова показала нежный и стильный образ на берегу моря. Звезда «Папиных дочек» подобрала наряд в тон воды и неба.
А тебе понравилось новое фото Лизы Арзамасовой? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @liza_arzamasova, @yurifeklistov / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!