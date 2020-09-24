passion.ru

Эволюция: 52-летняя Алика Смехова показала, как выглядела в детстве и как с годами менялась ее внешность

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Алика Смехова

Фото: www.instagram.com/alika_smekhova/

Поклонники актрисы и певицы вынесли однозначный вердикт: Алика в детстве и в зрелом возрасте — одно лицо.

Алика Смехова в оригинальном видео показала поклонникам, как выглядела, когда была совсем маленькой и как с годами изменилась ее внешность. Ролик актриса подписала хэштегами: #алика, #тикток, #аликасмехова, #эволюция, #мамадорогая.

Поклонники осыпали любимую артистку комплиментами. «Вы не изменились!», «Смотрит в зеркало девчонка лет 5, хохотушка и вертушка.... А время, а время не убавляет ход.... Алика, во всех возрастах хороша!», «Красавица», «Прекрасна в любом возрасте», «Всегда красивая нежная, необыкновенная», «Хотел написать, что красавица, но вижу, уже написал кто-то это подходящее для вас слово, тогда напишу просто слово прелесть!», «Самая красивая», «Какая лапочка», с посыпались комплименты в адрес Алики Смеховой.

Алика (Алла) Смехова родилась в семье актера Вениамина Смехова и его первой супруги Аллы. Впервые на экране Алика появилась в возрасте 9 лет, а постоянно сниматься в кино начала в 1985 году.

Фото и видео: Instagram Алики Смеховой

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!