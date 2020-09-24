Эволюция: 52-летняя Алика Смехова показала, как выглядела в детстве и как с годами менялась ее внешность
Фото: www.instagram.com/alika_smekhova/
Алика Смехова в оригинальном видео показала поклонникам, как выглядела, когда была совсем маленькой и как с годами изменилась ее внешность. Ролик актриса подписала хэштегами: #алика, #тикток, #аликасмехова, #эволюция, #мамадорогая.
Поклонники осыпали любимую артистку комплиментами. «Вы не изменились!», «Смотрит в зеркало девчонка лет 5, хохотушка и вертушка.... А время, а время не убавляет ход.... Алика, во всех возрастах хороша!», «Красавица», «Прекрасна в любом возрасте», «Всегда красивая нежная, необыкновенная», «Хотел написать, что красавица, но вижу, уже написал кто-то это подходящее для вас слово, тогда напишу просто слово прелесть!», «Самая красивая», «Какая лапочка», с посыпались комплименты в адрес Алики Смеховой.
Алика (Алла) Смехова родилась в семье актера Вениамина Смехова и его первой супруги Аллы. Впервые на экране Алика появилась в возрасте 9 лет, а постоянно сниматься в кино начала в 1985 году.
Фото и видео: Instagram Алики Смеховой
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