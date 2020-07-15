Анита Цой в день рождения матери показала редкие милые фото из своего детства: «Моя самая красивая и любимая»

«Моя любимая, умная, сильная, жизнерадостная, самая красивая на всем белом свете мама! Ты отдала мне все до последнего, пожертвовала своей жизнью и карьерой, чтобы я была счастлива, занималась любимым делом и была любима. Спасибо, родная, за материнский подвиг: бессонные ночи, переживания, пахоту на нескольких работах, чтобы я могла учиться и пробовать себя везде и во всем. Спасибо за прекрасного внука, за моих сестер, за мир в моей семье. Ты всегда была и остаешься большим примером для всех поколений нашей семьи. Кланяюсь до земли и целую твои ласковые руки. Я люблю тебя, мама! Будь здорова и счастлива! Мы все для этого сделаем! С днем рождения, дорогой мой человек!

P.S. Друзья, вашим родителям от меня также низкий поклон. Листайте фотки и выбирайте лучшую. Детство+Мама=СЧАСТЬЕ», — написала Анита в своем микроблоге.

Мама одна воспитывала дочь: отец ушел из семьи, когда Анита была совсем малышкой. В одном из интервью Цой рассказывала, что отец хотел сына, а родилась она, что его подавляло. Повзрослев, Анита попыталась найти отца. «Мне хотелось, чтобы он видел, чего я добилась в жизни», — рассказывала она. Но родитель объявился позже, когда к дочери уже пришла слава и она была замужем за чиновником Сергеем Цоем. Отец артистки прямо попросил воспользоваться положением в обществе и устроить его на престижную работу. На этом общение прекратилось, так и не начавшись.