Безрукова появилась на театральной премьере с алой помадой, а Диброва — без макияжа и в кожаном жакете
Фото: Пресс-служба
Премьеру посетили Ирина Безрукова, Лариса Вербицкая и Полина Диброва. Первая позировала фотографам в темном элегатнтном наряде и с ярко-алой помадой на губах. «Я здесь спустя столько лет. Судьба интересно распоряжается. Я очень люблю приходить в Малый театр. Спектакль "Рождество в доме Купьелло" прекрасен. Я очень люблю итальянцев, я люблю постановки легких жанров. В Москве людям сложно — стрессы, работа, рутина. И иногда хочется прийти в театр, чтобы тебя не пугали и не погружали во тьму, а позволили увидеть что-то легкое, сердечное, милое, рождественское. И вот сегодня я пришла на такой спектакль и наслаждаюсь. Видно, что работали итальянцы: актеры на сцене вот живут так, они не изображают. Получилось очень тонко, трогательно, смешно», — отметила актриса.
Фото: Пресс-служба
Полина Диброва появилась на премьере в более спортивном образе и без макияжа. Супруга известного телеведущего сочетала черные укороченные джинсы с кожаным жакетом, а завершила образ массивными кроссовками и ярко-красной сумкой. «После пандемии я ощущала нехватку культурной жизни, и я насладилась посещением Малого театра. Три часа спектакля посмотрели на одном дыхании — было три действия с двумя антрактами. Спектакль прекрасный: очень красивый и тонкий юмор, фантастическая игра актеров. А на исторической сцене театра тесть особенный дух, это место, посещение которого запоминается на всю жизнь», — поделилась Диброва.
Фото: Пресс-служба
Лариса Вербицкая отдала предпочтение классическому черному костюму, который дополнила белоснежным шейным платком и массивными эффектными серьгами. «Каждая премьера — это всегда большое событие в театральной жизни, а в Малом театре вдвойне. Оригинальная постановка, замечательная игра всего актерского состава, благодарный зритель, аплодисменты. И всего было с избытком», — рассказала о своих впечатлениях от постановки телеведущая.
Пьеса итальянского драматурга Эдуардо Де Филиппо о сложных перипетиях в семье сеньора Купьелло вновь оживает на сцене Малого театра после полувекового перерыва. «Дом Купьелло — это дом-театр, место, где возможен целый спектр человеческих эмоций, от смеха до трагедии, — рассказывает режиссер-постановщик спектакля Стефано Де Лука. — Поэтому жанр пьесы очень сложно определить, здесь всt перемешано, как в жизни».
Фото: пресс-служба
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