Безрукова появилась на театральной премьере с алой помадой, а Диброва — без макияжа и в кожаном жакете

Лариса Вербицкая отдала предпочтение классическому черному костюму, который дополнила белоснежным шейным платком и массивными эффектными серьгами. «Каждая премьера — это всегда большое событие в театральной жизни, а в Малом театре вдвойне. Оригинальная постановка, замечательная игра всего актерского состава, благодарный зритель, аплодисменты. И всего было с избытком», — рассказала о своих впечатлениях от постановки телеведущая.

Пьеса итальянского драматурга Эдуардо Де Филиппо о сложных перипетиях в семье сеньора Купьелло вновь оживает на сцене Малого театра после полувекового перерыва. «Дом Купьелло — это дом-театр, место, где возможен целый спектр человеческих эмоций, от смеха до трагедии, — рассказывает режиссер-постановщик спектакля Стефано Де Лука. — Поэтому жанр пьесы очень сложно определить, здесь всt перемешано, как в жизни».