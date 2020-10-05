Певица Зара устроила жаркие танцы в платье с бахромой и нарвалась на критику в Сети
Фото: Instagram @zara_music
Зара энергично и соблазнительно двигается под свой новый хит, демонстрируя эффектный образ. Звезде абсолютно точно удалось обыграть total black текстурами и деталями. Артистка выбрала силуэтное платье, экстремально короткая длина которого компенсирована бахромой в пол. К нему подобраны брутальные ботильоны на массивных каблуках, а в качестве финального штриха — горячо любимые Зарой броские серьги-кольца.
Фолловеры отметили, что дерзкий стиль певице к лицу: «Страстно, горячо!», «Зара, ты супер!», «Молодая и стройная мама», «Зара, вы неподражаемы», «Зара великолепна!». Другие же писали обратное и проводили параллели между «началом новой жизни» в словах песни и романом артистки с известным боксером Артемом Лобовым. «А где скромная Зара?», «Как вам не идут эти ужимки, все это не ваше!», «Новую жизнь? С кем? С боксером? Этот стиль — путь в никуда» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @zara_music
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