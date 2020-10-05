Певица Зара устроила жаркие танцы в платье с бахромой и нарвалась на критику в Сети

Фолловеры отметили, что дерзкий стиль певице к лицу: «Страстно, горячо!», «Зара, ты супер!», «Молодая и стройная мама», «Зара, вы неподражаемы», «Зара великолепна!». Другие же писали обратное и проводили параллели между «началом новой жизни» в словах песни и романом артистки с известным боксером Артемом Лобовым. «А где скромная Зара?», «Как вам не идут эти ужимки, все это не ваше!», «Новую жизнь? С кем? С боксером? Этот стиль — путь в никуда» — пишут в комментариях.