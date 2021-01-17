Проскурякова, Орбакайте и другие звезды нежно поздравили Николаева с 61-летием

В Сети также вспомнили лучшие треки. выступления и выходы с именинником Олег Газманов, Стас Михайлов и другие, прикрепив поздравительные открытки: «Игорь, дорогой! С днем рождения! Пусть в твоем доме царит счастье, твои музы дарят тебе вдохновение. Здоровья и удачи!», «Игорь, дорогой, с Днем Рождения!!! Ты талантливый артист, прекрасный друг и просто хороший человек! Будь счастлив, здоров и всегда любим своими близкими, друзьями и поклонниками! Многая и благая лета!».

Напомним, что Игорь Николаев и Юлия Проскурякова женаты 10 лет. Муж старше супруги на 23 года. В 2015 году у Николаевых родилась дочь Вероника, которая уже проявляет музыкальные таланты. Юлию часто спрашивают, собирается ли она рожать второго ребенка. «Потом может быть, но пока я учусь — никаких детей», — заявляет студентка заочного отделения режиссерского факультета ГИТИСа.

К слову, недавно мы писали, как Игорь Николаев показал милое музыкальное видео с 4-летней дочерью: «Пьеса для фортепиано и свистульки». Отец с Вероникой устроили утренний концерт.