Проскурякова, Орбакайте и другие звезды нежно поздравили Николаева с 61-летием
Фото: Instagram
Первой поздравить исполнителя поспешила его супруга Юлия Проскурякова. Певица опубликовала редкий совместный кадр с Игорем Николаевым и написала: «С днем рождения, любимый!». В комментариях к поздравлению звезды присоединились многочисленные фолловеры пары и звездные друзья. Свои пожелания оставили Ани Лорак, Кристина Орбакайте и другие. Последняя посвятила музыканту пост и поделилось архивным фото: «С Днем Рождения @igor_nikolaev_music. Спасибо за искренность и многолетнюю дружбу, будь счастлив и здоров. Дари любовь своим маленькой и взрослым музам!!».
Филипп Киркоров обнародовал несколько архивных видео с совместных выступлений и концертов, написав: «С днем рождения, @igor_nikolaev_music. Пусть Муза тебя за руку всегда ведет и открывает новые горизонты... Будь всегда в любви, ведь «кто влюблен, наверно, в чем-то Рафаэль...». Творческого вдохновления и бесконечного полета фантазии! #Немногожаль что у нас с тобой давно не выпускались общие хиты».
В Сети также вспомнили лучшие треки. выступления и выходы с именинником Олег Газманов, Стас Михайлов и другие, прикрепив поздравительные открытки: «Игорь, дорогой! С днем рождения! Пусть в твоем доме царит счастье, твои музы дарят тебе вдохновение. Здоровья и удачи!», «Игорь, дорогой, с Днем Рождения!!! Ты талантливый артист, прекрасный друг и просто хороший человек! Будь счастлив, здоров и всегда любим своими близкими, друзьями и поклонниками! Многая и благая лета!».
Напомним, что Игорь Николаев и Юлия Проскурякова женаты 10 лет. Муж старше супруги на 23 года. В 2015 году у Николаевых родилась дочь Вероника, которая уже проявляет музыкальные таланты. Юлию часто спрашивают, собирается ли она рожать второго ребенка. «Потом может быть, но пока я учусь — никаких детей», — заявляет студентка заочного отделения режиссерского факультета ГИТИСа.
К слову, недавно мы писали, как Игорь Николаев показал милое музыкальное видео с 4-летней дочерью: «Пьеса для фортепиано и свистульки». Отец с Вероникой устроили утренний концерт.
Фото: Instagram
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