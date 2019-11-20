Игорь Николаев показал милое музыкальное видео с 4-летней дочерью: «Пьеса для фортепиано и свистульки»

Игорь Николаев поделился с подписчиками в Instagram милым видео с 4-летней дочерью Вероникой, в котором девочка идеально исполнила роль аккомпаниатора для отца. Композитор музицировал на рояле, а Ника подыгрывала на детской игрушке.

«Утренняя импровизация "Пьеса для фортепиано и свистульки". Всех с добрым утром!», — написал маэстро.