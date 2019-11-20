Игорь Николаев показал милое музыкальное видео с 4-летней дочерью: «Пьеса для фортепиано и свистульки»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Игорь Николаев поделился с подписчиками в Instagram милым видео с 4-летней дочерью Вероникой, в котором девочка идеально исполнила роль аккомпаниатора для отца. Композитор музицировал на рояле, а Ника подыгрывала на детской игрушке.
«Утренняя импровизация "Пьеса для фортепиано и свистульки". Всех с добрым утром!», — написал маэстро.
Подписчики отметили, что после такого видео у них поднялось настроение. «Умница!», «золотко маленькое», «Замечательный дуэт. Милота», «Будущая звездочка», — похвалили в комментариях.
Недавно супруга композитора — певица Юлия Проскурякова показывала, как их дочь учит иностранные языки. Девочка бегло считает и читает на английском и молниеносно все запоминает. Юлия отметила, что Вероника давно поражает родителей своей феноменальной памятью.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!