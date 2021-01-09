Филипп Киркоров задолжал налоговой крупную сумму денег

Об этой новости сообщает Telegam-канал Mash. По словам достоверного источника, судебные приставы готовы взыскать с Филиппа Киркорова долг в практически 100 тысяч рублей.

Его концертная компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» получала извещение, однако налоги не платила. Сроки уплаты прошли, сотрудники налоговой службы передали обязанности по взысканию судебным приставам.

К слову, сейчас певец со своей семьей находится на отдыхе в Майами. Сам артист возникшую ситуацию пока что никак не прокомментировал.

Недавно мы писали, что Филипп Киркоров, который души не чает в своих детях, нежно поздравил любимую дочь с днем рождения. Артист опубликовал в Instagram видео, в котором продемонстрировал, как он проводит первый день зимы в компании детей и отца. «В первый день зимы по традиции отмечаем день рождения Аллы-Виктории. Нам 9 лет! Время сюрпризов! Приготовили много волшебства. Праздник начинается!..», — написал певец.