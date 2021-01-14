Жгучая брюнетка Ани Лорак стала пепельной блондинкой: «Что скажете?»

К слову, недавно Ани Лорак опубликовала в Instagram фотографию в белоснежном платье — с открытыми плечами и рукавами-фонариками. Образ невесты настолько понравился ее поклонникам, что они осыпали ее комплиментами. Тогда певица еще позировала с темными волосами...

Ранее Ани Лорак также продемонстрировала, как выглядела 26 лет назад. Певица поделилась с подписчиками своим архивным видео, в котором запечатлена в 15-летнем возрасте. В ролике будущая звезда демонстрирует музыкальный талант и короткие вьющиеся волосы.