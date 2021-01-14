Жгучая брюнетка Ани Лорак стала пепельной блондинкой: «Что скажете?»
Фото: Instagram Ани Лорак
Ани Лорак опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в образе пепельной блондинки с растрепанными волосами и челкой. «Что скажете?», — обратилась она к поклонникам. Возможно, певица просто примерила парик. Впрочем, снимок явно сделан в салоне красоты, так что не исключено, что звезда и правда решилась на смелый бьюти-эксперимент.
Фото: Instagram Ани Лорак
К слову, недавно Ани Лорак опубликовала в Instagram фотографию в белоснежном платье — с открытыми плечами и рукавами-фонариками. Образ невесты настолько понравился ее поклонникам, что они осыпали ее комплиментами. Тогда певица еще позировала с темными волосами...
Ранее Ани Лорак также продемонстрировала, как выглядела 26 лет назад. Певица поделилась с подписчиками своим архивным видео, в котором запечатлена в 15-летнем возрасте. В ролике будущая звезда демонстрирует музыкальный талант и короткие вьющиеся волосы.
Фото: Instagram
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