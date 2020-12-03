Стас Михайлов рассказал о пластике, уколах ботокса, операциях по пересадке волос и похудении

«Когда говорят о том, что я колю ботокс или сделал пластическую операцию, как у Деми Мур, мне смешно. Откуда люди это берут? Посмотрите на меня, кто понимает... Какой у меня ботокс?! Если я улыбаюсь, все двигается. Волосы я сделал, но волосы мои же. Я сделал три операции по пересадке волос. Года три-четыре назад в Германии — в год по операции можно было. Это внешне, может, поменяло меня, и бороду отпустил. Больше ничего не делал с собой. Когда ботокс стал популярным, я один раз попробовал и сказал: "Все, спасибо, больше не надо". Было больно! Зачем это нужно? На этом и закончили», — рассказал артист в интервью каналу Super.

Стас Михайлов признался, что следит за своей внешностью, но делает это без фанатизма: «Любой человек должен за собой ухаживать. Вряд ли женщинам захочится ложиться с грязным неухоженным человеком. Но должна быть золотая середина, без крайностей. К примеру, я не могу, когда мне делают маникюр, сидеть там больше двадцати минут. Мне нужно, чтобы мне просто все сделали аккуратно. Я же артист, я должен следить за собой, хорошо выглядеть, быть чисто одетым... Это же естественно».

Также исполнитель объяснил, как похудел: «Когда начинаешь заниматься "железом", вес неособо теряешь, а, наоборот, раскачиваешься. Я за весом в целом не слежу, он у меня годами стоит. Когда я только начинал заниматься, я весил больше ста килограммов. Сейчас я сбросил 10-12 килограммов, теперь вешу около 88. Мне в нем комфортно и удобно. Когда я сильно худой, я себе уже не нравлюсь. Я занимаюсь в зале, катаюсь на велосипеде, хожу на дорожке, люблю разные физические нагрузки».

К слову, недавно Стас Михайлов переболел коронавирусом, о чем подробно рассказал. Сейчас артист чувствует себя хорошо. «Удивительно, кашля не было вообще. Пневмония может передаваться воздушно-капельным путем, и, скорее всего, я заразился именно так», — рассказал артист и порекомендовал всем беречь себя, заботиться о своем здоровье, незамедлительно вызывать скорую и делать КТ легких при первых признаках болезни.