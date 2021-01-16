Кристина Орбакайте исполнила мечту знаменитой фигуристки Елены Ильиных
Фото: @blackswanei / Instagram
Сейчас Елена Ильиных вместе с семьей наслаждается отдыхом в Майами. Там она она и встретила дочь Примадонны, которая уже много лет живет на две страны: Россию и Америку. Знаменитости здорово провели время и сделали совместный кадр.
Олимпийская чемпионка опубликовала фотографию на личной странице и подписала его трогательными словами и обращением к любимой артистке. «Один из самых любимых фильмов моего детства — это фильм «Чучело». Я столько раз пересматривала его! И каждый раз удивлялась, как пронзительно сыграна главная роль Лены Бессольцевой. С тех пор я была влюблена в необыкновенно талантливую актрису Кристину Орбакайте. Удивительная, невозможно милая и очееень красивая. И самая настоящая!», — призналась Елена.
Елена также добавила, что очень рада новому знакомству и назвала Орбакайте удивительным человеком.
Кстати, а вы смотрели фильм «Чучело»? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото: @blackswanei / Instagram
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