Кристина Орбакайте исполнила мечту знаменитой фигуристки Елены Ильиных

Сейчас Елена Ильиных вместе с семьей наслаждается отдыхом в Майами. Там она она и встретила дочь Примадонны, которая уже много лет живет на две страны: Россию и Америку. Знаменитости здорово провели время и сделали совместный кадр.

Олимпийская чемпионка опубликовала фотографию на личной странице и подписала его трогательными словами и обращением к любимой артистке. «Один из самых любимых фильмов моего детства — это фильм «Чучело». Я столько раз пересматривала его! И каждый раз удивлялась, как пронзительно сыграна главная роль Лены Бессольцевой. С тех пор я была влюблена в необыкновенно талантливую актрису Кристину Орбакайте. Удивительная, невозможно милая и очееень красивая. И самая настоящая!», — призналась Елена.