Юлия Проскурякова в «платье невесты» спела на одной сцене с мужем и дочкой

«Прелесть просто. Как приятно всегда смотреть на вашу семью», «Две красавицы у папы!», «Какие красивые! Вероника — принцесса. Мама — королева! Повезло Игорю. Такое счастье рядом с ним. Юля, вы хорошеете день ото дня. Замечательная и талантливая семья!», «Супер», «Кукляшечные», «Просто Снегурочка», «Николаевых много не бывает», «Юля хороша», — прокомментировали подписчики.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова женаты 10 лет. Муж старше супруги на 23 года. В 2015 году у Николаевых родилась дочь Вероника, которая уже проявляет музыкальные таланты. Юлию часто спрашивают, собирается ли она рожать второго ребенка. «Потом может быть, но пока я учусь — никаких детей», — заявляет студентка заочного отделения режиссерского факультета ГИТИСа.

Ранее Юлия дразнила фанатов кокетливым видео, где позировала в яркой рубашке, и хвасталась стройными ногами, примерив на съемке платье изумрудного цвета.