Дерзкая Бузова в латексе и страстная Тодоренко: чем запомнился полуфинал «Ледникового периода»
Фото: @ice_1tv / Instagram
С прошлого выпуска «Ледникового периода» произошли большие перемены — закончились состязания на выбывания. Шесть пар покинули проект, восемь осталось. Начиная с прошлого выпуска, участники шоу зарабатывают баллы, по которым в конце и будет определен победитель. Неожиданными для всех первыми на лед вышли Татьяна Навка и Роман Костомаров. Пара исполнила трогательный номер под стихи «С любимыми не расставайтесь». Приглашенным судьей стал актер Милош Бикович, а специальным корреспондентом выпуска стала Ольга Паутова, которая заглянула за кулисы программы и пообщалась с конкурсантами.
Из пар-участников первыми на лед вышли Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев, которые выступили под трек из культового фильма «Реквием по мечте». Напомним, что у пары были низкие баллы за прошлый выпуск и им пришлось особенно постараться, чтобы вернуться в лидирующие позиции. Кстати, пара рассказала, что за время участия Дмитрий сбросил около 9 килограммов. Подтянутые формы продемонстрировала и Ольга Бузова, которая появилась на льду в обтягивающем костюме из латекса. Татьяна Навка похвалила фигуристов за артистизм и исполнение номера и, конечно, поддержала Ольгу за старания, несмотря на сильное падение во время номера.
Ирина Пегова и Алексей Тихонов исполнили удивительный танец на льду под песню «Не покидай меня». Фигуристы специально надели «лысые» шапки, которые, к сожалению, не оценил Илья Авербух. Судьи похвалили пару за артистизм, но подчеркнули, что «номер не тронул их». Регина Тодоренко и Роман Костомаров исполнили страстное фламенко и сразили поклонников сложностью выбранных танцевальных элементов. Пара получила максимальное количество баллов и вернули лидирующие позиции.
«Любимчики» судей и лидеры проекта Ольга Кузьмина и Александр Энберт специально для медленного танца вынесли «гору» на лед. По задумке, актриса не может на нее взобраться, а затем вместе с партнером начинает номер с несколькими воздушными поддержками. На своей странице в Instagram Ольга призналась, что номер стал для нее одним из самых сложных: «Это действительно очень сложно, видимо в этот момент, а может и раньше, я и сломала ребро, а еще разбила себе губу. Это элемент высшего спортивного разряда, но меня это не останавливало, хотелось в первую очередь доказать себе, что это возможно и я горжусь собой, что все получилось!». Пара заслуженно получила высшие оценки у судей.
К слову, совсем недавно мы писали, как прошел 10-ый выпуск шоу. В прошлом этапе конкурса все участники перевоплотились в исторических и литературных персонажей из известных романов, сказок и поэм.
Фото: YouTube / Первый канал, Instagram
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