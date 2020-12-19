Дерзкая Бузова в латексе и страстная Тодоренко: чем запомнился полуфинал «Ледникового периода»

Из пар-участников первыми на лед вышли Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев, которые выступили под трек из культового фильма «Реквием по мечте». Напомним, что у пары были низкие баллы за прошлый выпуск и им пришлось особенно постараться, чтобы вернуться в лидирующие позиции. Кстати, пара рассказала, что за время участия Дмитрий сбросил около 9 килограммов. Подтянутые формы продемонстрировала и Ольга Бузова, которая появилась на льду в обтягивающем костюме из латекса. Татьяна Навка похвалила фигуристов за артистизм и исполнение номера и, конечно, поддержала Ольгу за старания, несмотря на сильное падение во время номера.

Ирина Пегова и Алексей Тихонов исполнили удивительный танец на льду под песню «Не покидай меня». Фигуристы специально надели «лысые» шапки, которые, к сожалению, не оценил Илья Авербух. Судьи похвалили пару за артистизм, но подчеркнули, что «номер не тронул их». Регина Тодоренко и Роман Костомаров исполнили страстное фламенко и сразили поклонников сложностью выбранных танцевальных элементов. Пара получила максимальное количество баллов и вернули лидирующие позиции.