Малефисента Бузова и Клеопатра Тодоренко: чем запомнился новый выпуск «Ледникового периода»

В новом этапе конкурса все участники перевоплотились в исторических и литературных персонажей из известных романов, сказок и поэм. В десятом выпуске 9 пар участников показывали свое наработанное мастерство под свою любимую музыку. Так, Оксана Домнина и Вольфганг Черни стали известными героями Мефистофелем и Фаустом. А Ольга Бузова перевоплотилась в Малефисенту, а ее партнер Дмитрий Соловьев был в роли ворона Диаваля, который помог фее вновь научиться летать.

Такой номер жюри оценили по достоинству. Они похвалили телеведущую за старания и трудолюбие.