Малефисента Бузова и Клеопатра Тодоренко: чем запомнился новый выпуск «Ледникового периода»
Фото: @ice_1tv / Instagram
В новом этапе конкурса все участники перевоплотились в исторических и литературных персонажей из известных романов, сказок и поэм. В десятом выпуске 9 пар участников показывали свое наработанное мастерство под свою любимую музыку. Так, Оксана Домнина и Вольфганг Черни стали известными героями Мефистофелем и Фаустом. А Ольга Бузова перевоплотилась в Малефисенту, а ее партнер Дмитрий Соловьев был в роли ворона Диаваля, который помог фее вновь научиться летать.
Такой номер жюри оценили по достоинству. Они похвалили телеведущую за старания и трудолюбие.
Лидеры проекта Ольга Кузьмина и Александр Энберт выступали в образах Безумного Шляпника и Алисы. Их номер настолько растрогал судей, что все члены жюри поставили им самые высшие баллы. Пара, как и всегда, показала лучшее катание и безупречное исполнение сложных элементов и поддержек.
Еще одни фавориты шоу Регина Тодоренко и Роман Костомаров исполнили танец под египетские мотивы. Артисты рассказали трагичную историю царицы Клеопатры и римского полководца Марка Антония. Телеведущая в изысканном изумрудном платье исполняла сложные поддержки. Номер вызвал овации в зале, а появление на сцене живой змеи по-настоящему шокировало зрителей и жюри.
За право остаться в проекте сегодня боролись Татьяна Волосожар с Евгением Прониным, Дмитрий Сычев и Мария Петрова, Ольга Бузова и ее напарник Дмитрий Соловьев.
К сожалению, одной из самых эффектных и красивых пар пришлось покинуть проект. Танец Дмитрия и Марии не смог впечатлить жюри.
А за какую пару болеете вы? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: YouTube / Первый канал, Instagram
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