Яркая Бузова и роковая Кузьмина: чем запомнился новый выпуск «Ледникового периода»

В «Ледниковом периоде» большие перемены. Уже с сегодняшнего дня состязание на выбывание закончилось. Шесть пар покинули проект, восемь осталось. Начиная с этого выпуска, участники шоу зарабатывают баллы, по которым в конце и будет определен победитель.

Сегоднейшней темой выпуска стала свободная тема. Герои выбирали и готовили номера опираясь на свою фантазию.

Так, Ольга Бузова и ее партнер Дмитрий Соловьев создали необычный номер. В платье из желтых перьев телеведущая изображала глупую птичку из компьютерной игры «Angry birds», а ее коллега разными способами пытался прикончить ее. «Мне очень понравилась самоирония Ольги Бузовой, ведь только ленивый не мечтает ее убить!», - бесхитростно похвалила выступление Елена Исинбаева. «Просто Бузова неубиваемая, и номер об этом!» - согласилась с коллегой Татьяна Навка.