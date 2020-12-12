Яркая Бузова и роковая Кузьмина: чем запомнился новый выпуск «Ледникового периода»
Фото: @ice_1tv / Instagram
В «Ледниковом периоде» большие перемены. Уже с сегодняшнего дня состязание на выбывание закончилось. Шесть пар покинули проект, восемь осталось. Начиная с этого выпуска, участники шоу зарабатывают баллы, по которым в конце и будет определен победитель.
Сегоднейшней темой выпуска стала свободная тема. Герои выбирали и готовили номера опираясь на свою фантазию.
Так, Ольга Бузова и ее партнер Дмитрий Соловьев создали необычный номер. В платье из желтых перьев телеведущая изображала глупую птичку из компьютерной игры «Angry birds», а ее коллега разными способами пытался прикончить ее. «Мне очень понравилась самоирония Ольги Бузовой, ведь только ленивый не мечтает ее убить!», - бесхитростно похвалила выступление Елена Исинбаева. «Просто Бузова неубиваемая, и номер об этом!» - согласилась с коллегой Татьяна Навка.
Лидеры проекта Ольга Кузьмина и Александр Эмберт как всегда произвели настоящий фурор. Пара показала отличное мастерство и превосходные поддержки, с которыми сможет справиться не каждый профессиональный фигурист. Ольга Кузьмина в образе роковой красавицы серебряного века каталась под знаменитую композицию «Я полюбила вас» Земфиры.
Вячеслав Чепурченко поведал трагическую историю Дориана Грея, причем Яна Хохлова блестяще перевоплотилась в его альтер эго – обезображенный портрет героя. Участникам удалось произвести прекрасное впечатление от номера. Но, к сожалению, в одной из поддержек Вячеслав упал. Но даже это сильно не повлияло на качество оценок жюри.
К слову, совсем недавно мы писали, как прошел 10-ый выпуск шоу. В прошлом этапе конкурса все участники перевоплотились в исторических и литературных персонажей из известных романов, сказок и поэм.
А за какую пару болеете вы? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: YouTube / Первый канал, Instagram
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